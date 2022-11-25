تسهيلات لحاملي كارت المُشجع«هيا».. السياحة: إطلاق حمله ترويجية لجذب مُشجعي كاس العالم

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن إطلاق حملة دولية للترويج لتسهيلات جذب مشجعي الفرق المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وتابعت في بيان لها، أن الحملة استهدفت حملة بطاقة المشجع "هيا" لزيارة المقصد السياحي المصري أثناء وبعد حضورهم للبطولة.

الحملة موجهة بالعديد من اللغات وتستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة تستهدف الترويج للتسهيلات المقدمة ودعوة مشجعي الفرق المشاركة بالبطولة الأكثر جماهيرية في العالم لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة خلال تواجدهم في منطقة الشرق الأوسط مما يقدم لهم تجربة سياحية متميزة بجانب حضورهم لمبارايات كاس العالم.

وأشار "القاضي" إلى أن الحملة موجهة بالعديد من اللغات منها الانجليزية والاسبانية والبرتغالية، وتستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة لتوجيه الرسائل الاعلانية للجمهور المتواجد في منطقة الخليج لمتابعة مباريات البطولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لهؤلاء المشجعين، شملت تسهيلات على تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا.

بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض قدره 50% لحاملي بطاقة المشجع (هيا) طوال فترة إقامة البطولة، وذلك على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والمفتوحة للزيارة، ليكون سعر موحد وهو سعر تذكرة الطلاب.

إلى جانب قيام المنشآت الفندقية ببعض المدن السياحية المصرية بتقديم نسبة تخفيضات على أسعار الإقامة بها المُعلنة إلكترونياً (أونلاين) لحاملي بطاقة المشجع (هيا).