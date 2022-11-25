المفوضية الأوروبية: تدفق المهاجرين عبر البلقان والمتوسط يفرض علينا تحديات كبيرة

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن تدفق المهاجرين عبر البلقان والمتوسط يفرض علينا تحديات كبيرة، وفق قناة «العربية».

واقترحت المفوضية، في وقت سابق، آلية مؤقتة تسمح بوضع سقف لأسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي، مع شروط قاسية لإقناع الدول الأعضاء المتحفظة لاعتماد مثل هذا الإجراء.

واتفق قادة الدول الأعضاء الـ27، نهاية أكتوبر الماضي، على خارطة طريق لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب على أوكرانيا.

وجاء ذلك الطلب رغم تحفظات بعض الدول منها ألمانيا التي تخشى حدوث اضطرابات في الإمدادات الأوروبية.

وناقش وزراء الطاقة الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل، آلية تصحيح السوق التي أنشأتها المفوضية، لكن بحسب دبلوماسي رفيع من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق للموافقة عليها في هذه المرحلة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتهدف الآلية إلى تحديد سقف عام، اعتبارًا من الأول من شهر يناير، لأسعار العقود الشهرية (لتسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي.

وتعمل الآلية تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو/ميجاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الأقل من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام.

وهو شرط يعتبر ضروريا لتبقى أوروبا مهمة بما يكفي للسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال وقد تجد زبائن آخرين بسهولة في آسيا.