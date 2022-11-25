كيروش: نحن هنا لإسعاد جماهير إيران.. ولا تنازل عن الصعود لدور الـ16 بكأس العالم

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، عن سعادته بالفوز على حساب ويلز ببطولة كأس العالم.

أول تعليق من كيروش بعد ثنائية إيران في مرمى ويلز بكأس العالم

وقال كيروش، في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: "لا تنازل عن خطف بطاقة التأهل للدور التالي مهما كنت الصعوبات أو المعوقات التي قد تواجهنا، سنقاتل ونتمسك بالأمل حتى أخر مباراة".

وأضاف: "الفوز على ويلز مجرد خطوة نحو الطريق لدور الـ16، أتمنى أن تشعر الجماهير الإيرانية بالفرح الآن، نحن هنا في قطر من أجل إسعادهم، لقد تألمنا كثيرا بعد الخسارة من إنجلترا".

وواصل كيروش: "كل التحية للجماهير التي كنت بمثابة دعم وسند قوي للاعبين، اللذين لم يبخلو بنقطة عرق واحدة، قدمنا كل ما علينا، كنا رائعين ونستحق الثناء والشكر".

وأكمل: "لقد جئنا من خسارة ثقيلة أمام إنجلترا، وهذا يدل على أننا فريق عظيم ولدينا تماسك قوي، حينما نستفيق بعد تلك الغفوة، فهذا يعني أننا منتخب كبير للغاية".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه لم يغير أي شيء في الفريق، لكنني حفزت اللاعبين بالشكل اللازم، أن يذهبوا للملعب ويفكرون في الفوز فقط، وألا يخافوا من مواجهة ويلز.

وأتم قائلا: "في نهاية المطاف حققنا ما دخلنا المباراة من أجله".

وكان المنتخب الإيراني حافظ على أماله في التأهل للدور التالي من مونديال "قطر 2022"، بالفوز على منتخب ويلز ظهر اليوم، الجمعة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب إيران قمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بصفة مؤقتة، لحين انتهاء مواجهة منتخب إنجلترا الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط أمام منتخب أمريكا الليلة في تمام التاسعة مساء.

وكان منتخب إيران استهل مشواره بكأس العالم، بالسقوط الكبير أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 6-2.