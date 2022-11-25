الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريهام عبدالغفور ضيفة «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس.. الإثنين

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
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تحل الفنانة ريهام عبدالغفور، ضيفة الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC».

تذاع الحلقة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ومن المقرر أن تتحدث ريهام خلالها عن كواليس حياتها الفنية وبدايتها مع مجال التمثيل، وهل رفض والدها دخولها الفن بالبداية، كما تكشف عن أسرار عديدة بحياتها الفنية وكذلك الشخصية.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة ريهام عبدالغفور، لتصوير مسلسلها الجديد "عائلة الأصلي" وانتهى القائمون على مسلسل "الأصلي" من إبرام التعاقدات مع كل الفنانين المشاركين في بطولة العمل أمام الفنانة ريهام عبدالغفور.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، أحمد سعيد عبدالغني، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبدالحميد، طه خليفة، محمد درويش، كريم عبدالخالق، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر.

الغ العام الإعلامية إسعاد يونس البطولة المطلقة الفنانة ريهام عبد الغفور كريم عبد الخالق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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