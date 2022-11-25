الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران ترفض قرار الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولى حول قمع الاحتجاجات

إيران
إيران
ads

نددت وزارة الخارجية الإيرانيّة بقرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، القاضي بفتح تحقيق دولي حول قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان صدر مساء الخميس، عن أن الجمهورية الإسلامية تعارض الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان، وتعتبر القرار الصادر عنه "مرفوضا"، مؤكدة أنها "لا تعترف رسميا بالمهمة الموكلة إليه".

وصادق مجلس حقوق الإنسان، الخميس، على القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا بتأييد 25 صوتا في مقابل ستة أصوات رافضة وامتناع 16 دولة عن التصويت، خلال اجتماع طارئ للمجلس في جنيف.

ولفتت وزارة الخارجية إلى "وجود اللجنة المتخصصة للتحقيق في وفاة السيدة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق وطنية مكونة من محامين وبمشاركة ممثلين مستقلين".

واعتبرت بالتالي أن "تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين في إيران يعد أمرا غير ضروري وانتهاكا للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمة الموكلة له في هذا الصدد".

وحذرت وزارة الخارجية من أن "الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار بناء على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية والأخبار الكاذبة لبعض وسائل الإعلام المكشوفة المعادية لإيران المعروفة، ارتكبت خطأ استراتيجيًا" مشيرة إلى أن "مرور الوقت سيُظهر أن قصر نظرهم السياسي هذا سينتهي به الأمر إلى الإضرار بمصالحهم".

ونددت بـ"التوجهات الانتهازية واستغلال قضية حقوق الإنسان أداة من قبل مجموعة معينة من البلدان".

وأقر أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الخميس، فتح تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، بهدف جمع أدلّة حول الانتهاكات التي ارتكبت تمهيداً لملاحقة محتملة للمسئولين عنها.

وخلال مناقشة مشروع القرار، أطلق المفوّض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي لم يلقَ بعد ردّا من طهران على طلبه زيارتها، نداء إلى الجمهورية الإسلامية ناشدها فيه "وقف الاستخدام غير المفيد وغير المتكافئ للقوة" ضدّ المتظاهرين.

وزارة الخارجية الإيراني ة الخارجية الإيراني ة حقوق الانسان مجلس حقوق الإنسان الاحتجاجات مهسا أميني

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

القبض على منة شلبى فى مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدرات

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

15 مصابا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

إيران ترفض قرار الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولى حول قمع الاحتجاجات

السيدة انتصار السيسى: مصر تمضى بثبات نحو تمكین المرأة كشریك أساسى فى بناء الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير