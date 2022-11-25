الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القومي للحوكمة ينظم برامج تدريبية للعاملين بهيئة المستشفيات التعليمية

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة
ads

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة برامج تدريبية للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمقر الهيئة بالقصر العيني، حول موضوعات الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما علي أداء وأهداف المؤسسة، تقويم أداء العاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أية دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.

ويهدف البرنامج التدريبي "الحوكمة والتنمية المستدامة وآثرهما علي أداء وأهداف المؤسسة" إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ال17، واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف، وعلاقة التنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات، إلى جانب التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، ودورها في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة والتي تم استخدام الكثير منها في إجراءات تحسين الأداء.
وفيما يتعلق ببرنامج تقويم أداء العاملين وفقا لقانون رقم 81 لسنة 2016، فإنه يهدف إلى التعرف على نظام تقويم اداء الموظف ومراحله والاتجاهات الحديثة في تقويم الأداء، والإلمام الكامل بأدوات ونماذج وخطوات تقويم اداء الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والقرار رقم 63 لسنة 2019.

وتمثلت محاور البرنامج في تعريف تقييم الأداء، أهداف وأهمية نظام تقييم الأداء، طرق التقييم والتقويم ومقومات النجاح، خطوات وضع النظام، الاتجاهات الحديثة في تقييم الأداء.
وتضمن البرنامج التدريبي الخاص بقانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، التعرف على أبرز التعديلات على بعض مواد القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له، إلى جانب عرض الهيكل العام للجامعات، المجالس والقيادات المسئولة على مستوي الجامعات، والكلية أو المعهد التابع للجامعة، والقسم، إلى جانب التعرف على نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب، الشئون المالية، الأحكام التنفيذية والأحكام الوقتية والانتقالية.

التخطيط المعهد القومى للحوكمة برامج تدريبية التنمية المستدامة قانون الخدمة المدنية الدكتورة شريفة شريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

انفجار «كاوتش السيارة» يودى بحياة مواطنة وابنتها فى الشرقية

ضبط شخصين يديران صفحة على «فيسبوك» لترويج للعقاقير المهربة جمركيا فى القاهرة

البتلو بـ170 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

تحرير مواطن احتجزه 3 أجبروه على توقيع إيصالات أمانة

مباحث النزهة تكشف لغز تغيب طفل عمره 4 سنوات عن المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير