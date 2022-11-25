4 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي في مركز أبوتشت بقنا

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الكرنك في أبوتشت شمالي قنا، فيما أُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من هيئة الإسعاف، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم (9184 ص ب ج)، بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية الكرنك أبوتشت.

وأسفر الحادث عن إصابة، محمد خالد أبو الحمد، 39 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد كرم فتحي، 18 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمود علاء سليمان، 21 عامًا، بجرح قطعي بالساق اليمنى، وخالد حمدان علي، 22 عامًا، بجرح بفروة الرأس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.