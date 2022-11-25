الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تدشن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

نيفين القباج
نيفين القباج
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أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار “امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار”، اليوم الجمعة، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وتأتي الحملة في إطار أنشطة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وتتم بالتعاون والتنسيق مع برنامج " تكافؤ الفرص" الممول من الحكومة الألمانية وينفذ بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية، وكذلك مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
 
وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة، منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
 
وتقام الحملة هذا العام تحت شعار "امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار"، لتؤكد على أنه بمقدور أى فتاة أو سيدة أن تواجه العنف بكافة أشكاله الاجتماعية والاقتصادية، إذا عرفت حقوقها وعرفت كيف يمكنها التغلب على العقبات التى تواجهها، ووقتها يمكنها أن تبدأ في الإمساك بالحل، وأن تساعد غيرها في النجاة من العنف، والمشاركة في اتخاذ القرارات التى تخصها، ومن ثم المشاركة في كل مناحي الحياة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العنف ضد المرأة له وجوه متعددة، بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر ومواجهة الاستغلال الاقتصادي للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة، وكذلك حرمان الطفلة من حقها في التعليم والصحة.

الاجتماعية والاقتصادية التضامن الاجتماعي الأمم المتحدة الإنمائي التواصل الاجتماعي العنف ضد النساء

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