«حدث ليلا»| العثور على جثة ربة منزل بالبحيرة ومصرع طفلة إثر سقوطها في بالوعة بالهرم

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا"، والتي جاء أبرزها كالتالي:

العثور على جثة لربة منزل داخل منزلها فى ظروف غامضة بالبحيرة

قررت نيابة وادى النطرون، بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور تشريح جثة ربة منزل عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها بإحدى قرى غرب النوبارية لبيان أسباب الوفاة وتكليف المباحث بالتحرى حول الواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بلاغاً من المستشفى العام بوصول" إبتسام م ال "٤١ سنة ربة منزل وتقيم دائرة القسم جثة هامدة ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

العثور على جثة شاب بأحد شوارع الدلنجات فى البحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من جهودها من أجل سرعة كشف غموض العثور على جثة لشاب بجوار مدرسة الدلنجات الصناعية بعزبة الساحة التابعة لبندر الدلنجات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، و تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عمرو هندي مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد العثور على جثة شاب في إحدى الشوارع بجوار مدرسة الدلنجات الثانوية الصناعية، بعزبة الساحة التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة عامل للجنايات شرع فى قتل زوجته وإجهاضها عمدًا بالقاهرة

أحالت النيابة العامة عامل بوفية للمحاكمة إمام الجنايات بتهمة الشروع في قتل زوجته وإجهاضها عمدًا لشكه في زناها مع أحد أصدقائه بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة.

حملت القضية رقم ١٩١٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم باب الشعرية، والمقيدة برقم 591 لسنة ۲۰٢٢ کلي وسط القاهرة.

مصرع طفلة إثر سقوطها في بالوعة بالهرم

شهدت منطقة الهرم بالجيزة، مصرع طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات إثر سقوطها في بالوعة بدون غطاء، أثناء سيرها مع والدتها.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة، يفيد بمصرع طفلة سقطت داخل بالوعة، على الفور انتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية، وتمكنوا من انتشال جثة الطفلة، وتبين أنها تدعى "جومانة.م.ا"، 6 سنوات.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة سقطت في البالوعة أثناء سيرها مع والدتها، ولا شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.