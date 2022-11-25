الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأوقاف» تفتتح 11 مسجدا في المحافظات اليوم

الأوقاف» تفتتح 11
الأوقاف» تفتتح 11 مسجدا
ads

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 11 مسجدًا، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 382 مسجدًا، منها 303 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و79 مسجدًا صيانة، وفيما يلي المساجد المقرر افتتاحها اليوم.

- مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف القليوبية

1. النور – ميت السباع – بنها ثان

2. الحمامشة – عرب الحمامشة – شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف الجيزة

3. عباد الرحمن – المحصورة – حدائق أكتوبر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. على بن أبى طالب - بلطيم

5. الصالحين – قرية الخبة الغربية- كفر الشيخ شرق

6. العمدان الجديد – قرية العمدان – الرياض غرب

مديرية أوقاف أسوان

7. الإمام الحسين– الغنيمية– مركز إدفو

مديرية أوقاف سوهاج

8. آل بكر – السلام – جنوب دار السلام

- مساجد الصيانة

مديرية أوقاف سوهاج

1. الرحمن – شارع الرحمن الثلاثين أول سوهاج

مديرية أوقاف بنى سويف

2. الرحمن المغربى – قرية السعادنة – مركز بنى سويف

مديرية أوقاف الفيوم

3. آل حدوت – العقيلى – أبو لطيعة – الشواشنة – يوسف الصديق
 

11 مسجد الاحلال والتجديد الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها افتتاحات وزارة الأوقا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

تقرير بريطاني: «Cop 27» قمة تاريخية أقرت حق الإنسان في بيئة صحية

دراسة حديثة تكشف فوائد إضافة العسل للنظام الغذائي

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 25-11-2022

اعرف أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-11-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)