«الأوقاف» تفتتح 11 مسجدا في المحافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 11 مسجدًا، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 382 مسجدًا، منها 303 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و79 مسجدًا صيانة، وفيما يلي المساجد المقرر افتتاحها اليوم.

- مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف القليوبية

1. النور – ميت السباع – بنها ثان

2. الحمامشة – عرب الحمامشة – شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف الجيزة

3. عباد الرحمن – المحصورة – حدائق أكتوبر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. على بن أبى طالب - بلطيم

5. الصالحين – قرية الخبة الغربية- كفر الشيخ شرق

6. العمدان الجديد – قرية العمدان – الرياض غرب

مديرية أوقاف أسوان

7. الإمام الحسين– الغنيمية– مركز إدفو

مديرية أوقاف سوهاج

8. آل بكر – السلام – جنوب دار السلام

- مساجد الصيانة

مديرية أوقاف سوهاج

1. الرحمن – شارع الرحمن الثلاثين أول سوهاج

مديرية أوقاف بنى سويف

2. الرحمن المغربى – قرية السعادنة – مركز بنى سويف

مديرية أوقاف الفيوم

3. آل حدوت – العقيلى – أبو لطيعة – الشواشنة – يوسف الصديق

