الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التموين»: مخزون الأرز آمن وسعر السكر انخفض لـ15.5 جنيه

الأرز
الأرز
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قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المخزون الاستراتيجي للأرز آمن ولا توجد أي مشكلات بشأنه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة السر»، مع الإعلامي خالد ميري، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس: "لدينا 5 ملايين طن شعير، ويتم طرح الأرز الحر بقيمة تصل إلى 14 جنيهًا في المجمعات"، مهيبًا بكافة المزارعين وأصحاب الحيازات بسرعة توريد الكميات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المقررة الأحد المقبل.

وأضاف: "من يمتنع عن توريد كميات الأرز المطلوبة، سيحرم من الأسمدة المدعمة العام المقبل، إضافة إلى عقوبة تصل إلى 2 مليون جنيه وحبس عام»، مؤكدًا وجود مخزون استراتيجي من القمح حتى أبريل المقبل.

وأردف: "لا يوجد نقص في أي سلعة، ومخزون السكر يصل إلى 4.5 شهر، وسعر السكر انخفض إلى 15.5 جنيه»، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الأمن الغذائي.

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