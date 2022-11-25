الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة قطر والسنغال فى كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب قطر
منتخب قطر
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ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة قطر والسنغال والتي ستقام عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة أولى مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022، والتي تجمع بين قطر والسنغال.

وكان منتخب قطر قد سقط في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين لهدف، ويأمل في مصالحة جماهيره بتحقيق الانتصار على السنغال للحفاظ على حظوظ التأهل للدور المقبل.

وكان الفريق السنغالي قد سقط أيضا في الجولة الأولى أمام هولندا بهدفين دون رد، ويريد تعويض خسارته في الجولة الأولى.

موعد مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022

تقام مباراة قطر والسنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022، اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 على ملعب الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022

تُنقل مباريات بطولة كأس العالم 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية.


تشكيل قطر المتوقع

من المتوقع أن يدخل فيليكس سانشيز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: عبد الكريم حسن – بسام الراوي – بوعلام خوخي – بيدرو ميجيل

خط الوسط: كريم بوضياف – همام أحمد – عبد العزيز حاتم – حسن الهيدوس

خط الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي


تشكيل السنغال المتوقع

من المحتمل أن يدخل أليو سيسيه المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيني ديانج

خط الدفاع: عبده دياللو – كاليدو كوليبالي – بابي أبو سيسيه – يوسف سابالي

خط الوسط: نامباليس ميندي – بابي جاي – إدريسا جانا جاي

خط الهجوم: إسماعيلا سار – كريبين دياتا – فرامان ديديهيو

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