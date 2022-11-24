الطبيب المعالج لـ«أنغام» يكشف تطورات حالتها الصحية

كشف الدكتور وائل غنيم، أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة القاهرة، والطبيب المعالج للفنانة “أنغام” عن تطور حالتها الصحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الخميس، إن الفنانة “أنغام” كانت تعاني من نزيف حاد وأجريت لها عملية جراحية منذ أسبوع.

وأشار “غنيم” إلى أن أنغام لديها التصاقات في الأمعاء وانسداد معوي، وتابع:"كانت تعاني من نزيف خطير مما اضطر أطباء النساء لإجراء عملية جراحية لها، وبعدها بدأت تشكو من المعدة، وبعد إجراء الأشعة تبين أن هناك التصاقاً في الأمعاء أدى إلى انسداد معوي".

وأكد أن الالتصاقات هي جزء من أي عملية جراحية بالبطن ولكنها قد لا تكون مؤثرة طبياً، مشيراً إلى أن هناك تحسناً في حالة الفنانة أنغام وهي موجودة حالياً في المستشفى.

وعن احتمالية خروجها قريباً، قال:"هناك تحسن ملحوظ وليس هناك خطورة من بقاء الالتصاقات وأنه إذا استمر التحسن يمكن خروجها في خلال يومين إلى ثلاثة أيام".