الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الطبيب المعالج لـ«أنغام» يكشف تطورات حالتها الصحية

انغام
انغام
ads

كشف الدكتور وائل غنيم، أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة القاهرة، والطبيب المعالج للفنانة “أنغام” عن تطور حالتها الصحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الخميس، إن الفنانة “أنغام” كانت تعاني من نزيف حاد وأجريت لها عملية جراحية منذ أسبوع.

وأشار “غنيم” إلى أن أنغام لديها التصاقات في الأمعاء وانسداد معوي، وتابع:"كانت تعاني من نزيف خطير مما اضطر أطباء النساء لإجراء عملية جراحية لها، وبعدها بدأت تشكو من المعدة، وبعد إجراء الأشعة تبين أن هناك التصاقاً في الأمعاء أدى إلى انسداد معوي".

وأكد أن الالتصاقات هي جزء من أي عملية جراحية بالبطن ولكنها قد لا تكون مؤثرة طبياً، مشيراً إلى أن هناك تحسناً في حالة الفنانة أنغام وهي موجودة حالياً في المستشفى.

وعن احتمالية خروجها قريباً، قال:"هناك تحسن ملحوظ وليس هناك خطورة من بقاء الالتصاقات وأنه إذا استمر التحسن يمكن خروجها في خلال يومين إلى ثلاثة أيام".

مواد متعلقة

تامر عاشور: مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين

تامر عاشور يشعل مسرح «أنغام» بأغنية «تيجى نتراهن»

«ملحن شاطر ومطرب ناجح» مقدمة نارية من أنغام لتامر عاشور

وليد الشهاوى: تطوير قرية الصيادين وفر 220 وحدة سكنية لسكانها

«صندوق الإسكان»: 470 ألف مستفيد تسلموا الوحدات وانتقلوا للمدن الجديدة

طارق الخولى: الإفراج عن 1000 شخص منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسى

الفريق أسامة ربيع: إعادة استخدام رواسب بحيرة البردويل لزيادة المساحة المزروعة بسيناء

الفريق أسامة ربيع: القناة الجديدة ضاعفت الإيرادات السنوية لـ7 مليارات دولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات التشييد: 22 شركة مقاولات مصرية تعمل فى إفريقيا

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل تجارى بمنشأة القناطر

ميمى جمال عن حضورها «القاهرة السينمائى»: خطوة مهمة وأسعدتنى كثيرًا

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل متهمين بنشر الشائعات والتحريض ضد الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)