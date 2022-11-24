خبير تخطيط: طرح الوحدات السكنية يتم وفق آليات العرض والطلب بالسوق

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط والاقتصاد العمراني، إن مجلس التنمية الحضرية يوافق على إجراءات التسعير والطرح لمشروع تطوير عواصم المحافظات.

آليات العرض والطلب الإسكاني

أكد الدكتور سيف الدين فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن أسلوب الطرح يتم وفق آليات العرض والطلب في السوق، وهذه المعادلة تتم من خلال دراسة المحافظات المصرية بشكل فردي لتحديد نسب الطرح في كل محافظة.

تطوير الريف المصري

أضاف في حديثه أن مشروع حياه كريمة يهتم بانتهاء ظاهرة التكدس السكاني في المدن، حيث تطوير الريف المصري أدى إلى ارتفاع مؤشر البنية العكسية، حيث يتوافر الآن في الريف الخدمات وفرص العمل المتنوعة التي كان يبحث عنها المواطن قديماً.