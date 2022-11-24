الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الخطيب يهنئ لاعبى السلة وجهازهم الفنى بالفوز بدورى المرتبط

محمود الخطيب
محمود الخطيب
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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» وجهازهم الفني وفريق الشباب تحت 16 سنة وجهازهم الفني، بعد الفوز بدوري المرتبط للموسم الثالث على التوالي.

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالأداء الرجولي للاعبي الفريق وإصرارهم على إحراز الفوز وإسعاد جماهيرهم التي تستحق التحية، خاصة أنها العامل المشترك في كل البطولات والإنجازات.. وهي تحرص دائمًا على مساندة فرق النادي في كل الملاعب.

وشدد على تقديره الخاص للروح العالية للاعبين منذ بداية المباراة وحتى اللحظة الأخيرة، وكذلك الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي الذي قام بواجبه على الوجه الأكمل.

وعبر رئيس الأهلي عن سعادته بمستوى فريق الشباب الذي حقق الفوز في المباراتين، وأظهر تفوقًا كبيرًا، وظهر لاعبوه بمستوى يطمئننا على المستقبل والمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية.

وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية أكبر، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا وجمهور الأهلي لا يشبع بطولات.. ودائمًا ما ينظر لما هو قادم.. وهذا ما يجب أن يدركه كل فرد في المنظومة الرياضية للنادي.

الكابتن محمود الخطيب الاهلى الاتحاد السكندرى كرة السلة

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