تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 25-11-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس من الصوات في مواعيدها المحددة والتي تختلف من محافظة لأخرى عدة دقائق، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 25-11-2022.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 4:57 صباحًا

أذان الظهر 11:42 صباحًا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 5:03 صباحًا

أذان الظهر 11:47 صباحًا

أذان العصر 2:39 مساءً

أذان المغرب 4:59 مساءً

أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 4:42 صباحًا

أذان الظهر 11:30 صباحًا

أذان العصر 2:28 مساءً

أذان المغرب 4:48 مساءً

أذان العشاء 6:07 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 4:55 صباحًا

أذان الظهر 11:43 صباحًا

أذان العصر 2:43 مساءً

أذان المغرب 5:03 مساءً

أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان