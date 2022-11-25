الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 25-11-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
ads

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس من الصوات في مواعيدها المحددة والتي تختلف من محافظة لأخرى عدة دقائق، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 25-11-2022.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • أذان الفجر 4:57 صباحًا
  • أذان الظهر 11:42 صباحًا
  • أذان العصر 2:36 مساءً
  • أذان المغرب 4:56  مساءً
  • أذان العشاء 6:17  مساءً

الإفتاء: من السنة الدعاء على قبر الميت ولا بأس بتلقينه

على عمر الفاروق: دار الإفتاء تسعى بخطى حثيثة للم الشمل ونبذ الكراهية

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • أذان الفجر 5:03 صباحًا
  • أذان الظهر 11:47 صباحًا
  • أذان العصر 2:39 مساءً
  • أذان المغرب 4:59 مساءً
  • أذان العشاء 6:21 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • أذان  الفجر 4:42 صباحًا
  • أذان الظهر 11:30 صباحًا
  • أذان العصر 2:28  مساءً
  • أذان المغرب 4:48 مساءً
  • أذان العشاء 6:07 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • أذان الفجر 4:55 صباحًا
  • أذان الظهر 11:43 صباحًا
  • أذان العصر 2:43 مساءً
  • أذان المغرب 5:03 مساءً
  • أذان العشاء 6:22 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • أذان الفجر 5:19 صباحًا
  • أذان الظهر 12:11 صباحًا
  • أذان العصر 3:15 مساءً
  • أذان المغرب 5:36 مساءً
  • أذان العشاء 6:53 مساءً
txt

الإفتاء: من السنة الدعاء على قبر الميت ولا بأس بتلقينه

 

 

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

أهالى ميت المخلص: «حياة كريمة» منحتنا خدمات لم نكن نحلم أن نراها

تعرف على أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض الجمعة 25-11-2022

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 25-11-2022

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 25-11-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)