الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 25-11-2022

أدعية
أدعية
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يوم الجمعة من الأيام المشهود لها بإجابة دعاء المؤمنين لذا يسعى المسلمون دائمًا للبحث عن أدعية جديدة لترديدها في هذا اليوم، وتقدم الدستور لقرائها خدمة دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 25-11-2022

 

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 24-11-2022

دعاء الصباح اليوم 

من دعاء الصباح: اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لكَ الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

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اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المُجير فلا تُضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، اللهم ارحمنا برحمتك.

 

من دعاء الصباح : اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

 

اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ ارحمنا رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً.

 

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، اللهم ارزقنا ما نريد، وارزق قلوبنا ما تريد واجعلنا لك كما تريد، اللهم قدّر لنا ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مُضلِّين، وغير مفتونين، اللهم أظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

 

دعاء الفجر 

 

من دعاء الفجر : اللّهم لك أسلمنا، وبك آمنّا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم.

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الإفتاء: من السنة الدعاء على قبر الميت ولا بأس بتلقينه

من دعاء الفجر : اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا، وارحم ضعف قوّتنا، واغفر خطيئاتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

دعاء يوم الجمعة أذكار الصباح ادعية الفجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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