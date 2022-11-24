الثالث على التوالى.. «سلة الأهلى» يتوج بدورى المرتبط على حساب الاتحاد

تُوِج النادي الأهلي ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة بعد فوز الفريق الأول على الاتحاد السكندري بنتيجة 64/59 في المباراة التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى.

ودخل الأهلي المباراة ولا بديل له عن الفوز بعد خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 76/88 مع فوز مرتبط الأهلي تحت 16 سنة بمباراتي الذهاب والعودة.

بدأ الأهلي المباراة بقوة ووصل الفارق إلى 13 نقطة مع بداية الربع الأول الذي انتهى 20/12 بعد صحوة زعيم الثغر في النهاية.

واستمر التفوق الأحمر خلال الربع الثاني لينتهي بنتيجة 35/26.

ونجح رجال الاتحاد السكندري في إدراك التعادل بنتيجة 37/37 مع انتصاف الربع الثالث قبل أن يعود الأهلي للتقدم وينهي ربع المباراة الثالث بنتيجة 49/43.

وشهد الربع الرابع إثارة كبيرة بعد أن نجح لاعبو الاتحاد السكندري في تقليص الفارق إلا أن رجال الأهلي نجحوا في حسم نتيجة المباراة واللقب بالفوز 64/59.

ويرجع الفضل في هذا التتويج لفريق الناشئين تحت 16 سنة والذي نجح في حسم مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 81/65 و68/62 على التوالي ليكتفي الفريق الأول بالفوز بمباراة العودة فقط لحسم اللقب.

يُذكر أن هذا اللقب هو الثالث على التوالي للأهلي وعلى حساب الاتحاد السكندري للعام الثالث على التوالي أيضا.

وأصبح رصيد الأهلي في دوري المرتبط ثمانية ألقاب ليتساوى مع الاتحاد فيم يمتلك سبورتنج لقبين.