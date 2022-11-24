كاتب يكشف أسباب إلغاء مبادرة التمويل الصناعي بفائدة الـ 8%

قال الكاتب الصحفي رضا المسلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم الدعم الكبير للقطاع الخاص للمشاركة في عمليات التنمية بجميع القطاعات والمشروعات التي تخوضها الدولة، بالإضافة إلى تشجعيه للصناعة المصرية، موضحًا أن الحكومة مطالبة بضرورة اتخاذ خطوات جريئة من الحكومة وأن تكون على قدر كبير من المسئولية.

المبادرة كانت تهدف وتساعد في دعم المشروعات الصغيرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفترة الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول إلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة %8، موضحًا أن المبادرة كانت تهدف وتساعد في دعم المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنها تهدف لتوحيد سعر الصرف في السوق.

وأشار إلى أن العالم يمر بأزمات اقتصادية كبرى، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على اقتصاديات العالم أجمع وليس مصر فقط، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد العوامل القوية في الاقتصاد ودفع عملية الإنتاج والتنمية بالدولة.

وأوضح أن رجال الصناعة بحاجة إلى رسالة طمأنة من الحكومة حول مصير المبادرات التي تطلقها الحكومة خاصة مبادرة الـ 8%، مشددًا على أن الصناعة المصرية لن تتحمل مزيدًا من الأعباء، ولابد من تقديم الدعم لرجال الصناعة وتوضيح الأهداف المستهدفة من وراء إطلاق المبادرات.