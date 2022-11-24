ضبط أطنان من السلع التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط كمية من السلع التموينية بالمنيا غير مصرح بتداولها بقصد بيعها بالسوق السوداء، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بكمية قدرها (8,5 طن سكر تمويني "غير مصرح بتداوله") حال سيرها بدائرة مركز شرطة العدوة، وبالانتقال وبسؤال قائد السيارة قرر باستلامه حمولة السيارة من أحد المخازن بالغربية من (تاجر مواد غذائية)، ولم يقدم أي مستندات تدل على ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته قرر بقيامه بشراء الحمولة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) جار ضبطه، وأضاف بإرساله مبلغ مالي قيمة الحمولة رفقة السائق المذكور.

وباستهداف المخزن الخاص بالأخير، أمكن ضبط "شريكه" بالمخزن، وعُثر بداخله على (4 أطنان سكر تمويني – 120 كيلو جرام أرز تمويني)، وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على السلع التموينية بطريقة غير مشروعة من المتهم "الهارب" لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.