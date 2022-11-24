الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس جنوب إفريقيا يرفض «الحكم المسبق» على مصيره السياسى

سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا
ads

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، أنه لا يريد "الحكم مسبقاً" على استنتاجات تحقيق جارٍ بشأن ضلوعه المحتمل في فضيحة وتأثير ذلك على مستقبله السياسي، وذلك قبل أقل من عامين من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي في لندن: "لندع اللجنة تضع استنتاجاتها، لا يمكننا الحكم مسبقاً".

و"رامافوزا" ضالع في فضيحة تتعلّق بعملية سطو على مزرعة يملكها جرت في العام 2020، واتُهم بإخفاء ما حصل عن الشرطة وسلطات الضرائب، بعد العثور على مبالغ مالية مجهولة المصدر مخبّأة في الأثاث.

وندد رئيس جنوب إفريقيا بمناورة سياسية غير أنه اضطرّ لمواجهة هجمات متكرّرة بشأن هذا الموضوع مدى عدة أشهر، في وقت كان قد وعد بالقضاء على الفساد في البلاد. 

ويتعيّن على لجنة تحقيق مستقلّة عيّنها البرلمان تقديم تقريرها قريباً، على أن يناقشه النواب أوائل ديسمبر، قبل أيام من مؤتمر الحزب الحاكم الذي سيسمّي مرشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2024.

وشدّد "رامافوزا" الخميس على أنّ "أيّ شكل من أشكال التكهّنات (بشأن نتيجة التحقيق) هو في غير محلّه".

وأشار "رامافوزا" لدى سؤاله عمّا إذا كان يشعر بالقلق من أنّ نتائج التقرير قد تُنهي ولايته، إلى "سيادة القانون" وإيمانه بـ"الديمقراطية والمؤسسات" في بلاده. 

ووصل "رامافوزا" إلى المملكة المتحدة الإثنين في زيارة دولة من المقرر أن يلتقي خلالها الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك. 

وتعد الزيارة الأولى التي تنظم في المملكة المتحدة منذ يونيو 2019 عندما استقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وخيّمت الفضيحة إلى حدّ ما على زيارته تلك، وهي الأولى بعد تنصيب تشارلز الثالث ملكاً. 

وأكد البلدان في هذه المناسبة أنهما يرغبان في تعزيز شراكتهما الاقتصادية في مجال التعليم ومكافحة تغيّر المناخ.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا المملكة المتحدة تحقيق في قضية فساد حكم مسبق المتسقبل السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقالة مسئول الفضيحة غير الأخلاقية

الكرملين: بوتين ناقش مع «السودانى» محاولة الغرب وضع سقف لسعر النفط الروسى

محافظ المنيا ينعى الفنان التشكيلي حسن الشرق

السجن من سنة لـ5 سنوات لـ7 متهمين شرعوا فى قتل شخصين بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)