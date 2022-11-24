أبرزها اعتماد عدة استراتيجيات وطنية.. جهود مصر فى مناهضة العنف ضد المرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة، تقريرا بعنوان جهود مصر فى مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تزامنا مع إطلاق المجلس حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر، وحتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضًا شعار "كوني".

وحرصت الدولة المصرية خلال الثمان سنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، بدأت بدستور 2014 الذى نص فى المادة (11) على: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".. وتبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري لم يكن من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمة النص الدستورى فى استراتيجيات وخطط عمل وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها .

وتبنت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والتي أقرها مجلس الوزراء وبمشاركة عدة وزارات، وتم إطلاق التقرير الخاص بها في عام 2021 .. وتم اعتماد عدة استراتيجيات وطنية هى الاستراتيجية الوطنية (للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) - والصحة الإنجابية -ومكافحة الزواج المبكر - ومناهضة الاتجار بالبشر - ومناهضة الهجرة غير الشرعية ) .

وأطلقت مصر "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" وتعتبر مصر هي الدولة العربية الأولى في إجراء هذا المسح، وقد أظهر أن التكلفة الاجمالية التي تتحملها النساء وأسرهن بسبب العنف تبلغ 2.17 مليار جنيه مصري، و7.888 مليون امراى يعانين من العنف بجميع أشكاله سنوياً ، و10% من النساء (أعمارهن بين 18 و64) تعرضن للتحرش بشوارع مصر ، و18% من النساء (أعمارهن بين 18و64) تعرضن لعنف منزلى من أحد أفراد الأسرة.