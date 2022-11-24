الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه الغربية» تطلق مبادرة لتركيب العدادات مسبقة الدفع بالجهات الحكومية

مياه الغربية
مياه الغربية
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أعلن الدكتور مهندس  حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، عن إطلاق مبادرة تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، للالتزام بما ورد بالكتاب الدوري للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال شطا، إن هذه المبادرة تأتى بدعم وتوصية الدولة، لحوكمة وترشيد وتحصيل المديونيات المستحقة الخاصة بالمرافق، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3662) بتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة الرقابة الإدارية لترشيد منظومة المرافق العامة.

وفي هذا السياق، قام رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بالعمل الفورى على حوكمة الرقابة، وسرعة تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية على مستوى محافظة الغربية.

وفي سياق منفصل، تفقد الدكتور طارق رحمي، يرافقه المهندس عبدالسلام بركات، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، مشروعات الصرف الصحي المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخلال الجولة أكد رحمي متابعته اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تسهم في تسريع وتيرة العمل داخل المواقع بهدف الوقوف على المشاكل وحلها، مما يضمن جودة الأعمال.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية حنون والتي ستخدم 11865 نسمة، ويتم إنشاؤها بإجمالي تكلفة، حيث بلغت نسبة الأعمال بها 95٪.

كما تفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش الرئيسية والفرعية، حيث من المقترح أن تخدم14779 نسمة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 70٪.

إطلاق مبادرة تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية لحوكمة وترشيد وتحصيل المديونيات المستحقة الخاصة بالمرافق وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الكتاب الدوري للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

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