قصور الثقافة تشارك في الاحتفال باليوبيل الفضي لافتتاح متحف النوبة

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، في الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور ٢٥ عاما لافتتاح متحف النوبة، بحضور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أحمد عبد الرحمن مدير المتحف، وعدد من عمداء كليات أسوان.

بدأ الحفل بمسرح المتحف بالسلام الجمهوري، تلاه قرآن كريم، الكلمات الترحيبية، وتكريم المشاركين بالمعرض، وفي الختام قدمت فرقة أسوان عرض فني تضمن مجموعة من التبلوهات الأسوانية والنوبية "الكف، التاتا، الأراجيد، وفاصل غنائى لكلا من عادل عراب، حمادة حربى، وضمن الإحتفال افتتاح معرض لكلية الآثار بعنوان "التراث والهوية البصرية"، وقدمت كلية الآثار بجامعة أسوان "محاكاه بالزي الفرعوني" تدريب د. منى محمود، وتفقد المعرض الأول لفناني أسوان بقيادة القومسيور د. طارق صبحي، وبمشاركة حوالى ٣١ فنانا من فناني أسوان بأعمال مختلفة منها “النحت، جرافيك، تصوير، أشغال فنية، تصوير جدارى، تصميم، ديكور، طباعة، رسم، باستيل خزف، كولاج، باستيل خزف”.

cafde71b-b688-4b1e-8033-633e662205a6

b10ca482-50b5-4e53-bf61-5e8c8a337397

0d6b239a-1cb2-4776-9f35-bd1f1b7ca1ac (1)

0d6b239a-1cb2-4776-9f35-bd1f1b7ca1ac