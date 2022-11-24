مفاجأة.. كولر يرفض نجم المنتخب ويتمسك بضم ثنائى الاتحاد وفيوتشر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي، فكرة ضم محمود حمادة لاعب وسط فاركو ومنتخب مصر في الميركاتو الشتوي المقبل.



وكشف مصدر مسئول لـ "الدستور"، عن أن أحد وكلاء اللاعبين عرض اللاعب على إدارة الأهلي والتي قامت بعرض اللاعب علي المدير الفني لمعرفة رأيه في التفاوض مع ناديه لضم اللاعب.



وأضاف المصدر أن كولر تحفظ على ضم اللاعب، وذلك بسبب عامل السن واقتراب اللاعب من الـ30 عامًا رغم تألق اللاعب مع منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.



وأشار المصدر إلى أن كولر وضع الثنائي محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر ومروان عطية لاعب الاتحاد على رأس أولوياته الفنية لتدعيم وسط الملعب لتعويض غياب أي من الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وأليوديانج.

شلبي: عقد الرعاية بين الأهلي وشركة اتصالات مصر يصل لآفاق غير مسبوقة

وفي سياق آخر، حرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي لنادي الأهلي، على الرد على أسئلة الصحفيين خلال حفل توقيع عقد الرعاية بين الأهلي وشركة اتصالات مصر، والذي عُقد في حضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وقيادات شركة اتصالات مصر.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي الأهلي في مستهل حديثه عن سعادته بالشراكة مع شركة اتصالات مصر، والشركة المتحدة للتسويق الرياضي في عقد الرعاية الجديد.

قال المدير التنفيذي للنادي: «نعمل على تطوير رؤية المباريات طوال الوقت، واتصالات مصر تستطيع بما تسعى لتقديمه أن تكون مطورًا لتقديم متعة للجمهور تليق باسم ومكانة النادي وجمهوره».

أضاف: «هناك تطابق بين العلامة التجارية الجديدة والنادي، وهذا يسهل من أهداف الطرفين».

وأتم: «الأهلي بدأ في أواخر السبعينيات بـ٣٠٠ ألف جنيه كأول راعٍ على قميص نادٍ في العالم العربي، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في العقد الحالي وصلت إلى آفاق غير مسبوقة في عقود الرعاية التي تضاعفت من أواخر السبعينيات وحتى آخر تعاقد».