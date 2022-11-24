الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع بائع خضار بعيار ناري طائش أثناء العبث بسلاح في قليوب

ارشيفية
ارشيفية
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لقى بائع خضار مصرعه إثر إصابته بعيار نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش"، بالصدر، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وكشف تفاصيلها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة باستقبال شخص مصاب بعيار ناري من سلاح نارى فرد خرطوش، والذي أدى إلى مصرعه على الفور.

على الفور، انتقل رجال مباحث مركز شرطة قليوب لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد ع ع"، 23 سنة، بائع خضار، ومقيم زاوية النجار مركز شرطة قليوب، إثر إصابته بعيار ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش" بالصدر، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات، أنه حال جلوس المجني عليه رفقة 2 من أصدقائه بينهم شخص سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة ونصب"، ولدي قيام الثاني بالعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" كانت بحوزتهم خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ استقرت بصدر المجني عليه وأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتم التحفظ عليه، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بائع خضار مصرع عيار ناري فرد خرطوش شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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