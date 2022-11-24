برلمانى يطالب باستراتيجية لزيادة المكون التكنولوجى فى الصناعات المصرية

طالب النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بزيادة المكون التكنولوجي عالي القيمة ضمن خطط توطين وتعميق الصناعة المصرية بما يرفع معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري.

وأضاف توفيق فى تصريحات له اليوم، أن زيادة المكون التكنولوجي يرفع من القيمة المضافة للمنتج ويزيد القدرة التنافسية على اختراق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، موضحًا أن مصر لديها الكوادر البشرية والمهارات المتميزة فى التخصصات التكنولوجية المختلفة خاصة خلال الفترة الأخيرة مع زيادة اهتمام الدولة بتطوير التعليم التكنولوجي وتوفير فرص التدريب عالية الجودة، وهو ما يمكن معه استغلال هذه الكوادر فى تعميق الصناعة من خلال ربط قطاع الصناعة بالبحث العلمى ومخرجاته من خلال استراتيجية متكاملة لهذا الأمر.

وأشار توفيق إلى أن مستويات الأجور في القطاع التكنولوجي تعد من أعلى متوسطات الأجور في الأنشطة الاقتصادية، ورغم ذلك تعد أقل من مثيلتها فى الكثير من دول العالم، وهو ما يتطلب النظر إليه للحفاظ على الكفاءات المصرية التى تسعى العديد من الدول لاجتذابها.

ودعا عضو الشيوخ إلى تقديم حوافز جاذبة لتعزيز زيادة المكون التكنولوجى فى الصناعة المصرية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمى فى رفع القيمة المضافة للصناعة المصرية، واستهداف شركات التكنولوجيا العالمية لتوطين صناعتها فى مصر، وخدمة الأنشطة الصناعية الأخرى.