انتهاء أعمال تطوير 3 محطات مياه في الضبعية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة العمدة صالح بقرية الضبعية والتي تضم محطة رقم 1 و2 وتعمل بطاقة تصميمية 60 لتر/ ث، كما تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه عين غصين 1 والتي تعمل بطاقة تصميمية 30 لتر/ ث، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي واستدامة في العمل والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة عين غصين رقم 1 بطاقة تصميمية 30 لتر/ث، وهي حاليا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكداً انه يتابع أعمال الإحلال والتجديد التي مازالت مستمرة في محطة عين غصين الكبري والتي تعمل بطاقة تصميمية 100 لتر/ ث، كما جاري العمل في أعمال الإحلال والتجديد في محطتي مياه الضبعية 1 و2 بطاقة تصميمية 60 لتر/ ث، وجاري الانتهاء منهما قريباً.

وأضاف "عصمت"، أنه الانتهاء من أعمال إصلاح عدد 2 طلمبة عكرة لمحطة مياه مدينة المستقبل، وذلك بواسطة رجال المحطة والورشة المركزية، كما تم الانتهاء من إصلاح وصيانة عدد 2 روتور تهوية بمحطة معالجة صرف صحي القنطرة غرب، وذلك لضمان خروج مياه معالجة مطابقة للمواصفات، وتم الانتهاء ايضا من إصلاح وصيانة وإنارة محطة مياه القنطرة غرب، وتم الانتهاء من إصلاح وصيانة خط الطرد الرئيسي بمحطة رفع صرف صحي البدري بمنطقة أبوخليفة، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضي.

- غسيل وتطهير المروقات بمحطة فايد الكبرى

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال غسيل وتطهير وتعقيم 7 مروقات بالمرحلة 600 لتر ث، والمرحلة 800 لتر ث، بمحطة مياه فايد الكبرى والتي تعمل بطاقة تصميمية 12000 ألف متر مكعب يوم، ويتم تنقية مراحل المياه من الطمي والرواسب، من بئر التوزيع ثم المروقات، وتخدم المحطة مناطق كوبري السيل، وأبوسلطان، وطريق القنال، وكسفريت، وفنارة العمدة، وفنارة قمة فايد، وقرية سرابيوم، والسعدية، تحت أشراف مباشر من سعيد أبو الحاج منطقة فايد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إصلاح عدة كسور مفاجئة في شبكات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، خلال 24 ساعة الماضية وتم الانتهاء من إصلاحها في مدة زمنية وجيزة ووقت قياسي، منها إصلاح خط مياه قطر 600 م، وخط مياه 300 مم بمركز مدينة التل الكبير، خط مياه 300 مم بالمنطقة الحرة، وإصلاح خط مياه 8 قطر 8 بوصة بغرفة محبس السبع عمارات بالقنطرة شرق، واصلاح خط قطر 4 بوصة بقرية التقدم، وخط قطر 4 بوصة بشارع المدارس بالقنطرة شرق.