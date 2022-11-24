5 أساطير شائعة نفاها الأطباء حول أمراض القلب

يمكن للمعلومات الصحيحة والإجراءات في الوقت المناسب أن تمنع أمراض القلب وتحسن صحتك حتى بعد التشخيص، فالاعتماد على افتراضات خاطئة يمكن أن يكون خطيرًا على قلبك، ويجب على الجميع أن يكون على دراية بهذه الخرافات الشائعة لتجنب الذعر غير الضروري.

ووفقًا لموقع "the sun" على الصعيد العالمي أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة، وتتسبب في 17.9 مليون حالة وفاة كل عام، ويمكن أن تكون كلمات أمراض القلب مخيفة، لكن هناك العديد من الخرافات المحيطة بهذا المصطلح، ومن السهل أن تنخدع بالمفاهيم الخاطئة.

الخرافة الأولى: أنا أصغر من أن أعاني من أمراض القلب

تحدد طريقة عيشك اليوم خطر إصابتك بأمراض القلب لاحقًا يبدأ البلاك بالتراكم في الشرايين منذ الطفولة، لذا فإن العادات الغذائية غير الصحية ونمط الحياة الخامل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب حتى عند الشباب، خاصة الآن بعد أن أصبحت السمنة ومرض السكري شائعين في هذه الفئة العمرية، تجنب الأطعمة المصنعة / المعبأة والأطعمة الغنية بالدهون / السكريات المشبعة وساعة على الأقل من النشاط البدني كل يوم تقطع شوطًا طويلاً.

الأسطورة الثانية: مرض القلب متوارث في عائلتي، لذلك لا يمكنني فعل أي شيء للوقاية منه

وجود تاريخ عائلي يعرضك لخطر أكبر ولكن من خلال امتلاك هذه المعرفة، يمكنك اتخاذ خطوات معينة لتقليل المخاطر. مارس نشاطًا بدنيًا وتناول طعامًا صحيًا وحافظ على وزن صحي وتوقف عن التدخين وتحكم في ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول.

الخرافة الثالثة: سأعرف ما إذا كنت أعاني من ارتفاع ضغط الدم لأنه ستكون هناك أعراض

يطلق عليه "القاتل الصامت" لسبب ما. قد يكون لديك ارتفاع شديد في ضغط الدم ولكن ليس لديك أعراض إلا لتعرف عندما يكون الضرر قد حدث بالفعل إذا تُرك دون علاج، فقد يتسبب في نوبة قلبية وسكتة دماغية وتلف في الكلى، لذلك من الضروري مراقبة ضغط الدم بانتظام.

الخرافة الرابعة: سأعرف متى أصاب بنوبة قلبية لأنني سأعاني من ألم في الصدر

على الرغم من أنه من الشائع الشعور بألم في الصدر، إلا أنه يمكن أن يكون لديك مجموعة واسعة من الأعراض تتراوح من ألم في أحد أو كلا الذراعين أو الفك أو الرقبة أو الظهر، وصعوبة في التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب، والغثيان، وخفة الرأس. عادة ما تحدث هذه الأعراض في البداية عند بذل مجهود وتختفي عند الراحة، لذلك يسهل إغفالها أو تجاهلها فقط عندما يتقدم المرض، ستظهر لك الأعراض أثناء الراحة.

الخرافة الخامسة: أنا كبير في السن لذا فإن تلقي العلاج ليس مفيدًا

هذا هو مرض الشيخوخة ويعتمد النجاح على مدى تقدمك للطبيب مبكرًا بغض النظر عن عمرك، الحصول على العلاج في الوقت المناسب هو المفتاح، كلما انتظرت أكثر، كلما تقدم المرض، كانت النتائج أسوأ.

يمكن أن تكون أمراض القلب قاتلة، ومن الأفضل تجنبها من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، ولكن التعرف على المرض يساعدنا في اكتشافه مبكرًا والحصول على علاج فعال.