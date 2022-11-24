الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا

نووي إيران
نووي إيران
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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأربعاء، إن إيران "يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".
وكتب كليفرلي، في تغريدة عبر تويتر، أن "إيران توسع برنامجها النووي بشكل كبير".
وأضاف أن "هذا يشكل دليلاً جديداً على الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على الأمن العالمي".
وأوضح الوزير البريطاني أن "النظام الذي يضطهد شعبه بوحشية في الداخل سيهدد بالتأكيد أصدقاءنا وحلفاءنا في الخارج، وبالتالي يجب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً".
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، وافق الخميس، على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
ويعد هذا ثاني قرار يستهدف إيران العام الحالي بشأن هذا التحقيق.
وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم النقي الانشطاري إلى 62.3 كيلوغراما، ارتفاعا من 55.6 كيلوغراما.
يشار إلى أن إيران لا يحق لها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، وما يجري في مفاوضات إحيائه، أن تمتلك بالداخل أكثر من 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 3.67 بالمئة، المسموح بها في الاتفاق لقيام إيران بتخصيب اليورانيوم. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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