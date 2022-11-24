الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بيتر ماهر الصغيران: الحياة الكريمة تبدأ باحترام العقل وتقديم المنتج الثقافى

بيتر ماهر الصغيران
بيتر ماهر الصغيران
ads

قال الروائي القاص بيتر ماهر الصغيران: مصر كدولة حضارة اهتمت أن تبنى و تشيد المعابد و المسلات و المدن الحضارية و العواصم، لكن ماذا لو اهتمت مصر القديمة بالبناء دون أن تهتم بالكتابة والتدوين التاريخي؟ كان سيضيع على الأجيال القادمة، في العالم أجمع، تاريخ واحدة من أعرق حضارات العالم، إذا كان المصري القديم كان يمسك الأزميل لينحت تمثالا، كان باليد الأخرى يكتب بنفس الأزميل ليلخد تاريخه.

وأوضح “الصغيران” لـ “الدستور”:  كل الأشياء كانت تسير معا؛ إذا كنا نتعجب من بناء الهرم الأكبر و نسأل عن طرق البناء الهندسية التي جعلته عجيبة من عجائب الدنيا السبعة، فلا يمكن أن نتجاهل إلى جوار هذا البناء العظيم و الأهرامات الأخرى، نصوص متون الأهرام التي خلدت اعتقاد المصري القديم في الحياة الأخرى بعد الموت.

الحضارة المصرية قامت على البناء و التعمير بالعلم و الثقافة، مع اجتماع كل تلك الأشياء معا.

وحول توجيه الرئيس بإنشاء المكتبات تابع “الصغيران”: ولدت في مدينة صغيرة، لم تكن تنتشر بها المكتبات على قدر كبير، لكن حتى مع ندرة تلك المكتبات في بلدي؛ إلا أنها كانت منارة و شعاع نور لكل من ذهب إليها، وشرع في القراءة، أذكر إني أول مرة أرى كتابات نجيب محفوظ المترجمة كانت في مكتبة بلدي؛ لكن الاهتمام الأكبر ومازال في عواصم المدن حيث المكتبات العامة والخاصة، لكن في الواقع الاهتمام الحقيقي يبدأ من القرى و النجوع.

فهى أيضًا تحتاج إلى المزيد من تقديم الثقافة و بناء العقول، بالتزامن مع مشروع حياة كريمة، فالحياة الكريمة ليست فقط في البناء وأن كان لاغنى عنه لكن الحياة الكريمة تبدأ باحترام العقل و تقديم المنتج الثقافي إليه؛ فالقراءة هى غذاء الروح و العقل.

ولفت “الصغيران” إلي: في بدايات التسعينات من القرن العشرين، ظهر مشروع القراءة للجميع، حيث أثر هذا المشروع في جيل كامل من المثقفين المصريين الذين أصبحوا اليوم في بعض المواقع الثقافية الهامة، تربى على كتب هذا المشروع الثقافي أذهان العديد من أبناء الوطن.

لذلك لدى بعض المقترحات لتنمية الثقافة في القرى والنجوع المصرية: يمكن عمل مسابقات أدبية للقراءة، مع إعطاء بعض المكافآت المادية.

 يمكن عقد ندوات مع أهم الكتاب في مصر، حيث ضروة التواصل المجتمعي بين المثقفين والجمهور المتلقى.

يمكن زيادة الدعم المالي، لعمل المكتبات المتنقلة، كفكرة غير مكلفة ؛لكنها سوف تخدم مناطق كثيرة، تحتاج أن يقدم إليها المنتج الثقافي.

الأفكار كثيرة والاقتراحات لا تنتهي؛ لكن علينا البدء في عمل خطة شاملة لتنمية دور المؤسسات الثقافية، في الأماكن البعيدة عن عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حتى تبدأ الثقافة من أصغر وحدة محلية في قرية؛ لأن البناء يبدأ من الأسفل ويستمر في الصعود إلى فوق.

بيتر ماهر الصغيران الحياة الكريمة تبدأ باحترام العقل المنتج الثقافي المكتبات المتنقلة مشروع القراءة للجميع

مواد متعلقة

مثقفون يطرحون أفكار ورؤى لتحقيق تنمية ثقافية بالتوازى مع خطط التعمير والبناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

أستاذ تخطيط عمرانى يكشف أسباب توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة

عقب يومين من الزلزال.. إندونيسيا تعلن انتشال طفل من تحت الأنقاض حيا

وفاة فتاة بالسكتة القلبية إثر مشاجرة بين والديها بالفيوم

إحالة 3 متهمين بقتل عامل فى مصر القديمة للجنايات

موعد مباراة المغرب وبلجيكا فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟