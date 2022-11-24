الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«فيفا» يعلن حكم مباراة أوروجواى وكوريا الجنوبية فى مونديال قطر 2022

الحكم الإسباني كليمو
الحكم الإسباني كليمو توربين
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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية التي ستجمع المنتخبين ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة مونديال قطر 2022.

ويدير اللقاء تحكيميًا الإسباني كليمو توربين حكمًا للساحة، ونيكولاس دانوس مساعد أول، وكريل كرينجوري مساعد ثان، وستيفان كوفاكس حكم رابع.

كما سيكون حكم تقنية الفيديو هو الفرنسي جيروم بريسار، بمساعدة بينوا ميلو وجبريل كامارا.

وتقام المباراة على ملعب "المدينة التعليمية" في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

الفيفا مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية مونديال قطر

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