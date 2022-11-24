موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى ربع نهائى بطولة كأس مصر، هو ما يشغل جماهير الأهلى، والتى ترغب فى مشاهدة فريقها يحقق الفوز للصعود لمواجهة سموحة فى مباراة نصف النهائى والمقرر لها يوم 16 يناير المقبل.

وخسر المارد الأحمر نهائى البطولة الأخيرة لبطولة كأس مصر، أمام الغريم التقليدى الزمالك، لذلك يركز الأهلى، للفوز بلقب البطولة الحالية لتحقيق البطولة الثانية له تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر، وذلك بعدما نجح فى الفوز بلقب السوبر المحلى على حساب الزمالك مؤخرا بالإمارات.



موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر

يلتقى الأهلى مع المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، فى تمام الخامسة مساءً على ستاد الاهلى والسلام.



وصعد الأهلى لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاصة أحد فرق دورى الدرجة الثانية، فيما صد المقاولون العرب لهذا الدور فى البطولة، بعدما قام بأقصاء الجونة من دور الـ16 بتحقيق الفوز بهدفين نظيفين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلى والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورتس اتش 1 ويسبق المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من ألمع نجوم التحليل فى مصر.

ويواصل الأهلى تدريباته اليوميه على ملعب التتش بالجزيرة، لتجهيز اللاعبين لموقعة المقاولون العرب.

كما يعكف مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على مشاهدة عدة تسجيلات للمباريات الأخيرة لذئاب الجبل، للوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المقاولون العرب الذى يقوده فنيا شوقى غريب.

وسادت حالة من الطمأنينة داخل صفوف الأهلى، بعدما عاد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق للمشاركة فى تدريبات الفريق ، كما شارك حمدى فتحى لاعب وسط الفريق فى أجزاء من تدريب المارد الأحمر الأخير لتجهيزهما للمشاركة فى مباريات الاهلى القادمة.

وخضع محمد عبدالمنعم لعملية جراحية على مستوى الانف عقب عودة الأهلى من الإمارات نهاية أكتوبر الماضى، ويشارك فى التدريبات مرتديا قناع، كما تعرض حمدى فتحى للإصابة بشد قبل يوم واحد من مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية التى أقيمت يوم 18 نوفمبر الجارى باستاد جابر الأحمر الصباح بالكويت.