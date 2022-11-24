فاينانشيال تايمز: فرض سقف لسعر الغاز سيكبد التجار خسائر بـ33 مليار دولار

أكدت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن التجار الأوروبيين سيتكبدون خسائر تقدر بـ33 مليار دولار إذا تبنى الاتحاد الأوروبي خطة لتحديد سقف لأسعار الغاز.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن بورصة لندن، بأن المنتجون والتجار الذين يعتمدون على مركز الغاز الهولندي TTF قد يواجهون زيادة بنسبة 80٪ في مدفوعات التأمين لتأمين صفقاتهم.

وأوضحت الصحيفة، أن مثل هذه الزيادة الكبيرة يمكن أن تزعزع استقرار السوق.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها، أن بورصة لندن (ICE) حذرت من أنه إذا تم تنفيذ خطة بروكسل للحد من أسعار الغاز في أوروبا، فسيتعين على تجار الطاقة دفع 33 مليار دولار إضافية كمدفوعات هامشية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقييم البورصة البالغ 33 مليار دولار يغطي كلا من الهامش الأولي، والذي يحمي الأطراف المقابلة من مخاطر التخلف عن السداد، وهامش التغير، الذي يغطي التقلبات في أسعار السوق اليومية.

روسيا تهدد برفض تزويد أوروبا بالطاقة

وكان قد حذر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الإثنين، من أن بلاده لن تورد النفط والمشتقات النفطية إلى الدول التي ستعتمد سقفًا على سعر النفط الروسي.

وقال نوفاك، إن "روسيا تؤكد على صفتها كمورد طاقة موثوق به في السوق الدولية وعلى طبيعة علاقات السوق مع الشركاء، ولذلك نحن لا نخطط لتوريد النفط والمشتقات النفطية إلى الدول التي ستعتمد مبدأ سقف الأسعار".

وأشار إلى أن روسيا ستقوم بـ"تغيير أوجه التوريدات إلى الشركاء المتمسكين بمبادئ السوق أو تقليص الإنتاج"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "نعتقد أن تسييس الطاقة لن يؤدي إلا لنقص مواردها والمشاكل مع التزويد، ويعتبر سقف الأسعار تدخلًا غير مسبوق في المبادئ التي تعمل بها السوق النفطية، ما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وانخفاض العرض للنفط وغيرها من السلع التي تطالها مثل هذه الآلية في المستقبل".

يشار إلى أن دول مجموعة السبع اتفقت على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي "بصورة عاجلة"، داعية "ائتلافًا واسعًا" من الدول إلى الانضمام لهذا الإجراء على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.