أمطار فى هذه المناطق .. حالة الطقس اليوم الخميس  24-11-2022

توقع خبراء الارصاد الجوية أن يسود الطقس البارد نسبيًا على سواحل المتوسط خصوصًا مع فترات الأمطار، بينما يكون الطقس خريفي دافئ على الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد مائلة للبرودة ليلًا، كما تنخفض الحرارة على وسط وجنوب الصعيد لتكون حارة معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.

وتعرض “الدستور”حالة الطقس اليوم الخميس 24-11-2022.

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتشكل سحب ممطرة اليوم الخميس من الأمطار الخفيفة والمتوسطة فمع بداية اليوم تشرق الشمس على أغلب سواحل البحر المتوسط ، ومع قدوم المساء تبدأ السحب الشتوية الممطرة في التقدم نحو السواحل الغربية على الأسكندرية وسواحل الدلتا وبعض مناطق سواحل مطروح.

وتؤثر الأمطار على حالة الطقس، حيث تتراجع معها درجات الحرارة بشكل مفاجئ والشعور ببرودة الطقس مما يستلزم ارتداء الملابس الشتوية وقت الهطول وقد يصحبها الرعد على بعض خطوط الساحل، ومن المتوقع أن تتأثر بعض مناطق محافظات الدلتا أو القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس بأمطار على أماكن قليلة تكون متوسطة تقريبًا ولا تؤثر على الحركة اليومية حال هطولها.

كما تنشط الرياح اليوم الخميس على المناطق الشمالية بشكل عام خصوصًأ في فترات النهار ويصحبها هبّات قوية إلى شديدة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، بينما قد يصحبها هبّات قوية خاصة على يوم الجمعة بالمناطق الداخلية مثل الدلتا والقاهرة الكبرى وليس لها تأثير سوا الشعور ببرودة الطقس نسبيًا.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري العظمى 23- الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 21- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 26- الصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 23- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 27 – الصغرى 14