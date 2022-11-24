الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة المغرب وبلجيكا فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي عن موعد مباراة المغرب المقبلة في كأس العالم 2022، حيث حقق المنتخب المغربي الشقيق التعادل في مباراته الأولى في دور المجموعات لمونديال قطر بالتعادل مع كرواتيا بدون أهداف.

المنتخب المغربي خرج بتعادل سلبي من مباراته أمام كرواتيا، والتي أقيمت اليوم الأربعاء، ويسعى أسود الأطلس لتحقيق المفاجأة والفوز على بلجيكا، من أجل مواصلة حلم الظفر بواحدة من بطاقتي التأهل عن المجموعة.

من جهة آخرى، حقق منتخب بلجيكا الفوز على المنتخب الكندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتضم مجموعة المنتخب المغربي كلا من بلجيكا وكندا وكرواتيا.

موعد مباراة المغرب المقبلة في كأس العالم أمام بلجيكا

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة المغرب وبلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022، يوم الأحد 27 نوفمبر، على استاد الثمامة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وبلجيكا على قناة «بي إن سبورتس» المفتوحة، بالإضافة لقناة beIN Sports MAX 1.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل والعرب سات ومواعيد المباريات المجانية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

ترتيب مجموعة المغرب قبل مباراة بلجيكا

  1. بلجيكا 1 مباراة 3 نقاط.
  2. المغرب 1 مباراة 1 نقاط.
  3. كرواتيا 1 مباراة 1 نقاط.
  4. كندا 1 مباراة 0 نقاط.
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