موعد مباراة المغرب وبلجيكا فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي عن موعد مباراة المغرب المقبلة في كأس العالم 2022، حيث حقق المنتخب المغربي الشقيق التعادل في مباراته الأولى في دور المجموعات لمونديال قطر بالتعادل مع كرواتيا بدون أهداف.

المنتخب المغربي خرج بتعادل سلبي من مباراته أمام كرواتيا، والتي أقيمت اليوم الأربعاء، ويسعى أسود الأطلس لتحقيق المفاجأة والفوز على بلجيكا، من أجل مواصلة حلم الظفر بواحدة من بطاقتي التأهل عن المجموعة.

من جهة آخرى، حقق منتخب بلجيكا الفوز على المنتخب الكندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتضم مجموعة المنتخب المغربي كلا من بلجيكا وكندا وكرواتيا.

موعد مباراة المغرب المقبلة في كأس العالم أمام بلجيكا

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة المغرب وبلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022، يوم الأحد 27 نوفمبر، على استاد الثمامة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وبلجيكا على قناة «بي إن سبورتس» المفتوحة، بالإضافة لقناة beIN Sports MAX 1.

ترتيب مجموعة المغرب قبل مباراة بلجيكا