عزيز الشافعى: أتمنى التعاون مع الكينج محمد منير وإليسا

حل الملحن عزيز الشافعي، ضيفًا في حلقة خاصة على راديو إنرجي 92.1، بعد ما تم الاحتفال به على مدار شهر نوفمبر.

وخلال الحلقة كشف الشافعي عن كواليس العديد من أغانيه التي حققت نجاحات واسعة، وقال: "أغنية ولاد الناس نالت إعجابي وشعرت إنها ستكون جيدة حين أقدمها بصوتي"، وردًا على سؤال زهرة رامي عن رأيه في أغاني المهرجانات، قال: "لا أعترف بأغاني المهرجانات على الرغم من نجاحها".

وعن التعاون مع الفنانة أنغام، قال: "أنغام إحساسها جبار وقادرة على توصيل كل جملة بتغنيها، أغنية ونفضل نرقص التي قدمتها أنغام كانت بها جرأة وكانت مختلفة عن الأغاني التي قدمتها أنغام قبل ذلك".

وأكمل: "حين قدم الفنان بهاء سلطان أغنية أنا غلطان تلقيت مكالمة خاصة من أنغام بها نوع من اللوم لعدم تقديم الأغنية لها، وقالت: إيه اللي أنت عامله ده؟!.. دي أغنية حلوة جدًا إزاي مسمعتهليش".

وبشأن التعاون مع روبي، قال: "روبي حالة خاصة جدًا وحققت نجاحًا منذ ظهورها الأول، ومؤخرًا كانت مقتنعة بأغنية نمت ننه من أول لحظة".

وخلال الحلقة كشف عزيز الشافعي عن جزء تم حذفه من أغنية "زي ما أنتي" للهضبة عمرو دياب، وقال: "زي ما أنتي من أحلي الأغاني التي قدمتها في حياتي، ومن الأغاني الهامة في حياتي".

وكشف الشافعي عن أنه لحن أغنية زي ما أنتي، في نفس اليوم الذي لحن به أغنية حياتي مش تمام للفنان رامي صبري.

وعن تلحينه للعديد من الأغاني، قال: "عشت حالة أغنية "أنا غلطان".. وقدرت أستحضرها وأنا بكتب الأغنية، لا أستطيع تقديم جملة لحنية من غير ما يكون كلام.. لازم أعيش في حالة الكلمات عشان ألحنها".

وقال: "حين أكون في حالة شجن بحب أسمع محمد عبدالوهاب والملحنين وهما بيغنوا.. وحين أكون مبسوط بحب أسمع ألحاني".

وعن التعاون مع الفنانة سميرة سعيد، قال: "سميرة سعيد بتغني الشرقي والغربي مظبوط لا يمكن التعجب منها في أي جملة لحنية".

وتابع: "مسلسل راجعين يا هوي كان من المسلسلات المهمة وقمت بمعايشة المسلسل للخروج الأغنية بالشكل الذي جاء عليه".

وقال: "تامر حسين أكتر شاعر اشتغلت معاه بعد عمر طاهر، لديه شخصية وعنده القدرة إنه يشتغل مع كل ملحن بشكل مختلف مناسب لطريقة الملحن وبعتز جدًا بصداقته قبل الشغل".

وخلال اللقاء قال عزيز الشافعي: "أتمنى العمل والتعاون مع الكينج محمد منير والفنان علي الحجار، أصالة وإليسا وشيرين عبدالوهاب".

وختم تصريحاته بالكشف عن تحضيره لأغنية جديدة لمحمد حماقي وأغنية للهضبة عمرو دياب ومن المتوقع أن تصدر قبل نهاية عام 2022.