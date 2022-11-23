الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جودة الحياة ندوة للمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

نظم المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية بقيادة دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وإشراف وتنفيذ فرع المجلس في الإسماعيلية بقيادة دكتورة عفاف الكومي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية والمقرر المناوب لبنى زكي، ندوة بعنوان جودة الحياة مساء اليوم بمكتبة مصر العامة تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية  وبحضور الكاتب خالد عبد الحميد مدير البرامج القيادية والإدارية بمركز إعداد القادة.

وخلال الندوة قال خالد عبد الحميد مدير البرامج القيادية والإدارية بمركز إعداد القادة أن الإنسان لا يستطيع تجنب المشاكل التي تواجهه في الحياة لكنه بإمكانه أن يستطيع تعلم كيفية التعامل مها للخروج من العقبات بأقل الخسائر مع الحفاظ على السلامه النفسية.

وأضاف أن كل فرد في المجتمع يجب أن يضع في اهتمامه أفعاله ولا يبذل وقته ومجهوده في انتظار مساعدة الآخرين، لافتًا إلى أن غالبية المشاكل التي تواجه الفرد تتركز في طريقة تفكيره وكيفية استقباله للأحداث وتفسيره لمعطيات المجتمع الذي يعيش فيه فهناك حالة من التوجه الذهني والتي يستطيع من خلالها القيام ببعد زمني أو بعد مكاني للتغلب على المشاعر التي تسيطر على الشخص في حل مشكلته.

وأكد أن للتحكم في المشاعر أهمية كبرى لا يمكن إغفالها حتى يمكن لكل شخص تحديد أهدافه دون أي تدخل لتحقيق النجاح.

ومن جانبها قالت دكتورة عفاف الكومي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تم تنظيم ندوة جودة الحياة  ضمن مبادرة احتواء لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي تعرضن للعنف الاسري لتفعيل دور المجلس في حل الخلافات الأسرية وتقديم كافة سبل الدعم للسيدات الناجيات من العنف.

وأكدت الكومي أن القومي للمرأة يساهم بشكل فعال في تحديد المشاكل التي تواجه المرأة من خلال مكتب الشكاوى وعرضها أمام صانع القرار وكذلك تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعيه المجانيه للمرأة وتعزيز وعي المرأة بحقوقها.

حضر الندوة حربي عبد الجواد رئيس نقابة العاملين في هيئة قناة السويس ومن بيت العائلة المصرية الشيخ جمال جمال علي والقس بنيامين يزيد المهندس محمد أبو العلا عضو النادي الاسماعيلي وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

مستفيدو الدعم الغذائى ضمن «حياة كريمة»: «الرئيس السيسى غيَّر حياتنا للأفضل»

تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية شيكات «نجل هيكل» لـ14 ديسمبر

وزيرة الثقافة: نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها

«إزاي نقول لا للمخدرات».. معسكر تدريبي لمتطوعي برامج الوقاية من المخدرات

فادى عاكوم: «عون وفرنجية» أبرز المرشحين لرئاسة لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟