جودة الحياة ندوة للمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية

نظم المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية بقيادة دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وإشراف وتنفيذ فرع المجلس في الإسماعيلية بقيادة دكتورة عفاف الكومي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية والمقرر المناوب لبنى زكي، ندوة بعنوان جودة الحياة مساء اليوم بمكتبة مصر العامة تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وبحضور الكاتب خالد عبد الحميد مدير البرامج القيادية والإدارية بمركز إعداد القادة.

وخلال الندوة قال خالد عبد الحميد مدير البرامج القيادية والإدارية بمركز إعداد القادة أن الإنسان لا يستطيع تجنب المشاكل التي تواجهه في الحياة لكنه بإمكانه أن يستطيع تعلم كيفية التعامل مها للخروج من العقبات بأقل الخسائر مع الحفاظ على السلامه النفسية.

وأضاف أن كل فرد في المجتمع يجب أن يضع في اهتمامه أفعاله ولا يبذل وقته ومجهوده في انتظار مساعدة الآخرين، لافتًا إلى أن غالبية المشاكل التي تواجه الفرد تتركز في طريقة تفكيره وكيفية استقباله للأحداث وتفسيره لمعطيات المجتمع الذي يعيش فيه فهناك حالة من التوجه الذهني والتي يستطيع من خلالها القيام ببعد زمني أو بعد مكاني للتغلب على المشاعر التي تسيطر على الشخص في حل مشكلته.

وأكد أن للتحكم في المشاعر أهمية كبرى لا يمكن إغفالها حتى يمكن لكل شخص تحديد أهدافه دون أي تدخل لتحقيق النجاح.

ومن جانبها قالت دكتورة عفاف الكومي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تم تنظيم ندوة جودة الحياة ضمن مبادرة احتواء لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي تعرضن للعنف الاسري لتفعيل دور المجلس في حل الخلافات الأسرية وتقديم كافة سبل الدعم للسيدات الناجيات من العنف.

وأكدت الكومي أن القومي للمرأة يساهم بشكل فعال في تحديد المشاكل التي تواجه المرأة من خلال مكتب الشكاوى وعرضها أمام صانع القرار وكذلك تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعيه المجانيه للمرأة وتعزيز وعي المرأة بحقوقها.

حضر الندوة حربي عبد الجواد رئيس نقابة العاملين في هيئة قناة السويس ومن بيت العائلة المصرية الشيخ جمال جمال علي والقس بنيامين يزيد المهندس محمد أبو العلا عضو النادي الاسماعيلي وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة.