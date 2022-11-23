الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تكشف سبب الاختلاف بين ألمانيا وفرنسا لوضع سقف للغاز الروسى

الغاز
الغاز
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كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها عن سبب الاختلاف بين فرنسا وألمانيا في الموافقة على وضع سقف للغاز الروسي.

ألمانيا تريد وضع هذه الأزمة على طاولة الاتحاد الأوروبي

وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مرسيليا، في مداخلة لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، إن فرنسا تعمل على ألا تصل نسبة التضخم فيها لرقمين أي لا تتخطى 10%، كما أنها تدعم وضع سقف للغاز الروسي، لأن وضعها يختلف عن ألمانيا لأن لديها 4 محطات لإسالة الغاز، مشيرًا إلى أن ألمانيا تريد وضع هذه الأزمة على طاولة مفاوضات الاتحاد الأوروبي. 

وأضاف، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حاول بصورة كبيرة الحديث مع الصين ومع الهند، لجعلهم في موقف حياد وليس داعمًا لروسيا لأن العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا لم تحقق نتائجها ولم يتم الالتفات إليها لتصدير النفط الروسي للصين والهند.

وتابع، أن ماكرون أكد للصين والهند، أن الاتحاد الأوروبي هو شريك أساسي لهم ويمثل 15 ضعف ما يمثله الاقتصاد الروسي لهم.

القاهرة الإخبارية فرنسا المانيا وضع سقف للغاز الروسي الاتحاد الأوروبي التخضم إيمانويل ماكرون

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