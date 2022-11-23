محلل اقتصادى: أمريكا وأوروبا فى ورطة بعد قرار وضع سقف للغاز الروسى

قال نبيل جمعة، المحلل الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كانت لا تقبل من قبل بوضع سقف للأسعار، مؤكدة أن السوق هي التي تحدد الأسعار، وهذه الدول اليوم في ورطة بعد قرارها وضع سقف للأسعار على الغاز الروسي.

أمريكا تريد فرض هيمنتها على السوق الأوروبية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": أن كل الإجراءات التي تتخذ ضد روسيا تريد منها أمريكا فرض هيمنتها على السوق الأوروبية، مؤكدًا أن الأسعار لم يحدث فيها انفلات كبير، لأن الأوبك كانت قد أكدت أن أسعار البرميل تتراوح من 100 إلى 120 دولارًا أمريكيًا، وكانت أمريكا وقت الحرب العراقية تبيع النفط بـ140 دولارًا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع فعل شيء، ولكنه يتبع أمريكا خطوة بخطوة ورأينا ماكرون تحدث عن سعر الغاز والذي تبيعه أمريكا بسبعة أضعاف، لأنها تريد الهيمنة على سوق النفط ومع وجود روسيا والصين لا تستطيع الهيمنة.