فى ثانى مفاجآت مونديال قطر.. اليابان يُسقط ألمانيا بثنائية

حقق المنتخب الياباني، مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيقه فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (خليفة الدولي) بالريان، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.



وافتتح ألكاي جوندوجان، التسجيل لمنتخب ألمانيا، في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.



لكن ريتسو دوان، أحرز هدف التعادل للمنتخب الياباني، في الدقيقة 75، قبل أن يتمكن ويسجل تاكوما أوسانا، من إحراز الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، ليحصد منتخب «الساموراي» أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة، في مفاجأة مدوية.



وكان منتخب السعودية، قد حقق أولى مفاجآت البطولة، بتحقيق فوزًثمين، على الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات المجموعة الثالثة للمونديال.



ويحتل منتخب اليابان، صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط، بينما يقبع منتخب ألمانيا، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط، انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة إسبانيا وكوستاريكا.

وجاءت المباراة قوية وحماسية بين كلا الفريقين، حيث تبادل الفريقان، العديد من الفرص المحققة للتسجيل.



الشوط الأول

الدقيقة الثامنة، ألغى الحكم هدفًا للمنتخب الياباني بداعي التسلل.



الدقيقة السابعة عشرة، كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح ألمانيا على رأس روديجير الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.



الدقيقة الثانية والعشرون، كرة عرضية من ركلة ركنية لعبت قصيرة من الطرف الأيمن لصالح المنتخب الياباني إلى ساكاي الذي سدد كرة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن.



الدقيقة الثلاثون، كرة عرضية من الجانب الأيسر لصالح المنتخب الألماني، أبعدها حارس المرمى الياباني لتصل إلى جاندوجان الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام المدافعين.



الدقيقة الحادية والثلاثون، حصل دافيد راوم، لاعب منتخب ألمانيا، على ركلة جزاء، بعد تعرضه للعرقلة من جانب شوشي جوندا، حارس منتخب اليابان، ليشير الحكم إلى ركلة جزاء، نفذها ألكاي جوندجان، ووضعها على يمن الحارس، مانحًا ألمانيا، هدف التقدم في المباراة.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ألغى الحكم، هدفًا للمنتخب الألماني، سجله كاي هافريتز، وذلك بداعي التسلل.



الدقيقة 50، تسديدة قوية من دياشي كامادا، لاعب منتخب اليابان، لكن كرته مرت بجوار القائم.

الدقيقة 51، مرور رائع من موسيالا داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب ألمانيا ليسدد كرة قوية مرت أعلى العارضة.



الدقيقة 60، تصويبة من إيلكاي جوندوجان من داخل منطقة الجزاء لصالح ألمانيا لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت إلى ركلة مرمى.



الدقيقة 70، تمريرة من كيميتش إلى جنابري داخل منطقة الجزاء لتصل إلى هوفمان الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى جنابري ومن ثم سدد كرة أخرى تصدى لها حارس المرمى ببراعة.



الدقيقة 75، شهدت هدف التعادل للمنتخب الياباني في شباك ألمانيا، فمن تصويبة من مهاجم اليابان من يسار منطقة الجزاء تصدى لها مانويل نوير بصعوبة، قبل أن ترتد إلى ريستيو دوان ليسدد الكرة داخل المرمى الخالي من حارسه.



الدقيقة 83، تمكن المنتخب الياباني، من تسجيل الهدف الثاني في شباك ألمانيا. الهدف جاء من كرة طولية رائعة من كو إيتاكورا لتصل تاكوما أسانو الذي اخترق منطقة الجزاء ليسدد من يمين منطقة الست ياردات من زاوية صعبة لتسكن الشباك.



وبدأ منتخب ألمانيا، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيد روم، أنطونيو روديجير، نيكولاس سولي، نيكو شلوتربيك.

خط الوسط: إلكاي جوندجان، جوشوا كيميتش، جمالا موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، توماس مولر، سيرج جنابري.



بينما بدأ المنتخب الياباني، المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: هيروكي ساكاي، كو إيتاكورا، مايا يوشيدا، يوتا ناجاتومو

خط وسط الملعب: واتارو إيندو، هيروكي إيتو، دياتشي كامادا، أو تاناكا

في خط الهجوم: تاكيفوسا كوبو، دايزن مايدا

