الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسليم أول قرض للمشروعات المتوسطة على مستوى الجمهورية في بني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تسليم أول قرض على مستوى الجمهورية يقرضه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر لمشروع من المشروعات المتوسطة، وهو مشروع مطحن لإنتاج أنواع الدقيق المختلفة "72% دقيق زيرو" (مخبوزات – بسكويت) وردة خشنة، سن، سميط، والذي سيوفر 75 فرصة عمل 90% منهم من أبناء المحافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحن 100 طن يوميًا، والذي يقام بمنطقة بياض العرب الصناعية.

ويبلغ قيمة القرض 10 ملايين جنيه، ويجري حاليا تجهيز المطحن بالمعدات الحديثة، لاسيما وأن المشروع سيعمل بأحدث تكنولوجيا متوافرة عالميا في مجال المطاحن، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التركيب والتجهيز، والبدء في تشغيل المطحن في غضون 6 أشهر من اليوم.

وأكد المحافظ أهمية أن تكون بني سويف هي التي تشهد أول قرض على مستوى الجمهورية في مجال تمويل المشروعات المتوسطة من جهاز تنمية المشروعات، حيث يؤكد ذلك على أهمية ومكانة المحافظة استثماريا، وأن الفرص فيها مواتية لأي استثمارات جادة، وذلك في ظل الدعم الذي توفره الدولة للدفع بالاستثمار، من خلال إتاحة المواقع والمساهمة في التمويل من خلال أكثر من جهة، في مقدمتهم جهاز تنمية المشروعات الذي بعد ما قام بأداء مهامه، ومازالت الجهود متواصلة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ليبدأ مرحلة جديدة في تفعيل دوره واختصاصه الذي أنشئ من أجله، في مجال دعم المشروعات بكافة أنواعها، مضيفا أن اليوم نشهد توفير التمويل لمشروع يعد من المشروعات المتوسطة المنتجة.

وأكد المحافظ على أن المشروعات التي تعتمد على العمالة من أبناء المحافظة تعد مشروعا تنمويا له أبعاده الاقتصادية والتنموية على مستوى المحافظة، وعلى مستوى الاقتصاد القومي، مؤكدا على أن بني سويف تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، حيث أنها الطريقة النموذجية لتسريع وتيرة التنمية المنشودة، والمستهدفة ضمن رؤية مصر 2030، والتي سعت المحافظة للدفع بنتائجها على المستوى المحلي، من خلال إعداد إطلاق وتفعيل استراتيجية تنموية محلية عامة تستهدف النهوض بـ6 قطاعات اقتصادية في مقدمتهم الصناعة والزراعة والسياحة.

كما رحب المحافظ بخطة المطحن التوسعية سواء على مستوى الإنتاج من خلال إنشاء مزيد من الخطوط الإنتاجية أو على مستوى تنويع الإنتاج، وخاصة أن المطحن يستهدف في خطته الاستراتيجية إقامة خط لإنتاج المكرونة بمختلف أنواعها، والذي سيدعم توفير سلعة تموينية أساسية على المستوى المحلي، بجانب دعم السوق المصري واستهداف التصدير.

حضر اللقاء المحاسب منتصر رشدي رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسن زيطة نائب رئيس فرع الجهاز ببني سويف، المحاسب محمد سعد رئيس وحدة تقديم الخدمات، وعلى رئيس وحدة الخدمات المالية، ومحمود عبد الصبور صاحب مشروع مطحن شركة نجوم الصفا، وأيمن عرفات المستشار الفني للمشروع.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرصة عمل منطقة بياض العرب

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