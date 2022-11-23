الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الغربية» يفتتح معرض مجسمات المشروعات القومية ضمن «الجمهورية الجديدة»

تعليم الغربية
تعليم الغربية
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افتتح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، معرض مجسمات المشروعات القومية «في ظل الجمهورية الجديدة»، بمسرح ناصر الزراعية، وذلك لغرس روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس النشء، لتربية جيل قادر على حمل لواء الوطن ورايته،  بحضور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، إيمان شاهين، مدير عام إدارة شرق طنطا، محمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية،  خالد حسن موجه عام التربية الفنية، أمير خضر، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، مجدي الموزي، مدير التعليم الفني بالإدارة، سماح النشار، مدير إدارة الخدمات بالإدارة.

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بدأت فعاليات الافتتاح بجولة وكيل الوزارة وجميع الحضور، حيث اشتمل المعرض على معروضات متميزة للمشروعات القومية التنموية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في شتى محافظات الجمهورية.

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وشملت المعروضات مشروع «حياة كريمة»، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع «بشاير الخير»، للقضاء على العشوائيات، ومشروع محور المحمودية، شريان الحياة بالإسكندرية، لتوفير السيولة المرورية، ومشروع مدينة العلمين الجديدة، وطريق الكباش، كما تضمنت تعويم السفينة العالقة بقناة السويس، ومجمع بركة «غليون»، أكبر مشروع للاستزراع السمكي، وزراعة مليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الطاقة المختلفة، والمدن العمرانية، ومشروع «تكافل وكرامة»، حيث تم تصميم هذه المجسمات بأيدي أبناء مدارس شرق طنطا التعليمية، وبإشراف من التوجيهات الفنية، والتعليم الفني بالإدارة.

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وقدم الطلاب المشاركين عرضا مسرحياً بعنوان «ملحمة بناء»، وتم تقديم أوبريت «شوف شوف» بإشراف توجيه التربية المسرحية بالإدارة التعليمية بشرق طنطا. 

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وأكد وكيل الوزارة، خلال كلمته، أن الأنشطة التربوية هي ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، وتسهم في تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية، كالثقة بالنفس، والاتزان الانفعالي، والتعاون، والتنافس الشريف، وتحمل المسئولية، وسمات القيادة لدى الطلاب، وإنكار الذات، واحترام الرأي الآخر، وغرس القيم النبيلة، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس النشء؛ لتربية جيل قادر على حمل لواء الوطن ورايته، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين والمشاركين في المعرض المتميز.

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تعليم الغربية يفتتح معرض مجسمات المشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إدارة شرق طنطا الجمهورية الجديدة السيسي رئيس الجمهورية الصحافة والإعلام

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