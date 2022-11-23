ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني «استدامة اللغات والترجمة»

نظمت كلية اللغات والترجمة مؤتمرها الدولي الثاني بعنوان الاستدامة في الأدب واللغة والترجمة "رؤى ثقافية" حيث ألقى المتحدث الرئيسي للمؤتمر الدكتور مصطفى رياض أستاذ الأدب الإنجليزى المتفرغ "بجامعة عين شمس" محاضرة بعنوان "الاستدامة آفاق جديدة في دراسات الترجمة" ، وقام ضيوف المؤتمر وهيئة التدريس بمناقشة ثمانية وعشرين ورقة بحثية بستة لغات منها الانجليزية والالمانية والاسبانية والفرنسية والصينية إلى جانب اللغة العربية ، أقيم المؤتمر برعاية الدكتور جمال سامي علي رئيس الجامعة ، ورئاسة الدكتور منى أحمد الحلواني عميد الكلية ، وأقيمت الجلستين الافتتاحية والختامية بقاعة كبار الزوار .



حفل المؤتمر بالعديد من الشخصيات الهامة في مجال الأدب واللغة منهم الدكتورة مها محمد حسني أستاذ الأدب الإنجليزي وعميد كلية الآداب "جامعة حلوان" ، الدكتورة أميمة غانم أستاذ اللغة الصينية "جامعة عين شمس" ، والمستشار الثقافي المصري في دولة الصين ، الدكتور أحمد محمد عبد السلام أستاذ الأدب الإنجليزي والعميد السابق لكلية الآداب "جامعة الفيوم" ، الدكتور سيد فتحي خاطر أستاذ اللغة الألمانية "بجامعة الأزهر" والعميد السابق حيث ترأسوا جميعا جلسات الأبحاث في تخصصاتهم.

وعقدت الجلسة الختامية حيث تولت الدكتورة منى أحمد الحلواني البيان الختامي للمؤتمر الذي تضمن نتائج و توصيات المؤتمر كما شكرت الباحثين ، وكرمت الضيوف واللجنة المنظمة ، فيما عبر المشاركون في المؤتمر عن سعادتهم بالحضور وبنجاح التنظيم .

وكانت قد نظمت منذ ايام ايضا كلية اللغات والترجمة مؤتمرها الدولي الثاني بعنوان الاستدامة في الأدب واللغة والترجمة "رؤى ثقافية" حيث ألقى المتحدث الرئيسي للمؤتمر أ. د. مصطفى رياض أستاذ الأدب الإنجليزى المتفرغ "بجامعة عين شمس" محاضرة بعنوان "الاستدامة آفاق جديدة في دراسات الترجمة" ، وقام ضيوف المؤتمر وهيئه التدريس بمناقشة ثمانية وعشرين ورقة بحثية بستة لغات منها الانجليزية والالمانية والاسبانية والفرنسية والصينية إلى جانب اللغة العربية ، أقيم المؤتمر برعاية أ. د. جمال سامي علي رئيس الجامعة ، ورئاسة أ. د. مني أحمد الحلواني عميد الكلية ، وأقيمت الجلستين الافتتاحية والختامية بقاعة كبار الزوار.