بعد يومين من الزفاف.. «تسرب غاز» ينهى حياة عروسين بالقاهرة

تباشر النيابة المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق في وفاة عروسين عقب يومين من الزفاف بسبب تسرب غاز في الشقة محل سكنهما بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع عروسين داخل شقتهما.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن العروسين لقيا مصرعهما بعد إتمام حفل زفافهما بيومين.



وتبين من التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وأن الوفاة حدثت بسبب تسرب الغاز الطبيعي ما أدى لاختناقهما.



وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة المختصة بدفن الجثتين.