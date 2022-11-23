حبس طبيب تخدير تسبب فى وفاة طفل خلال جراحة بالإسكندرية

أمرت نيابة أول الرمل بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحبس طبيب تخدير 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في واقعة وفاة طفل أثناء إجراء عملية منظار في أحد المستشفيات.



كان توفي طفل يبلغ من العمر عام ونصف داخل غرفة العمليات أثناء إجراء جراحة، حيث كان يعاني من دور برد عادى وسعال.

وبالتوجه لأحد الأطباء طلب من الأم عمل آشعة على الصدر، والاستعانة بطبيب متخصص في الصدر، وبإجراء منظار استكشافى على الرئة لمعرفة سبب مرضه، توفي الطفل الذي لايتجاوز عمره عامًا ونصف.