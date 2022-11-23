الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

مساعد رئيس «المؤتمر»: الدولة حريصة على تقوية الأحزاب وجعلها أكثر فاعلية

سامح لطفي
سامح لطفي
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صرح اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، بأن دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان للأحزاب لبحث سبل زيادة فاعليتها وقلة مواردها وكيفية زيادة تأثيرها وتفاعلها في الشارع المصري يؤكد على حرص القيادة السياسية على تقوية الأحزاب وزيادة تأثيرها وفاعليتها

وأضاف سامح لطفي، في تصريحات صحفية له، أن استئناف الحوار الوطني ودعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان تؤكد على أن مصر حريصة على وجود تعددية حزبية حقيقية لإثراء الحياة السياسية في مصر حتى لو اختلفت الإيدولوجيات.

وقال لطفي إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد أن يشارك الجميع في الجمهورية الجديدة حتى لو اختلفت الإيدولوجيات والآراء، متوجها بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس لحرصها على زيادة فاعلية وتأثيرها في الشارع المصري بشكل غير مسبوق.

من جهته، تلقى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، دعوة من  المجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في فعاليات ورشة الحلقة النقاشية المزمع عقدها تحت عنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية”؛ وذلك يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا وذلك بمقر المجلس الكائن بشارع التسعين الشمالي التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

وجاءت هذه الدعوة لما لحزب “المصريين” من دور في إثراء النقاش واستلهام الأفكار والتجارب الرائدة لدفع مسيرة العمل السياسي والديمقراطي في البلاد.

وتهدف الحلقة النقاشية لهذه الورشة إلى المساهمة في بناء بيئة ثقافية وسياسية واجتماعية داعمة لعمل الأحزاب السياسية والوقوف على التحديات التي تواجه الأحزاب سواء من حيث ضعف التواجد المجتمعي؛ وقلة الموارد البشرية المؤهلة؛ وغياب الحوكمة الرشيدة؛ والإمكانيات والموارد المالية ومحاولة تذليل كافة التحديات التي تواجهها.

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