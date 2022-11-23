أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره كرواتيا ظهر اليوم الأربعاء في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

ويقود هجوم أسود أطلس في لقاء اليوم حكيم زياش ويجاوره يوسف النصيري وسفيان بوفال، بينما يبدأ ياسين بونو في حراسة المرمى.

تشكيل المغرب.. زياش والنصيري وبوفال يقودون الهجوم أمام كرواتيا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، سليم أملاح

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال

ويتحفز المنتخب المغربي بالفوز المفاجئ الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل فرض نفسه ضمن حسابات التأهل للدور المقبل من البطولة.

ويأمل منتخب كرواتيا في حصد الفوز في مباراة اليوم من أجل العمل من البداية على التأهل للدور المقبل في البطولة والمنافسة على الصدارة مع المنتخب البلجيكي. وتضم المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي المغرب وكرواتيا، منتخبي بلجيكا وكندا.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي الكرة القدم، فيفا، إدارة المباراة للأرجنتيني فرناندو راباليني، ويعاونه مواطنوه خوان بابلو بيلاتي، ودييجو بونفا، وكيفن أورتيجا، حكمًا رابعًا.

فيما يتولى خوليو باسكونان مسئولية تقنية الفيديو، ويعاونه ليودان جونزاليس، بينما يقود نيكولا تاران، تقنية التسلل بغرفة الفيديو، ويعاونه باولو فاليري.

وفي نفس المجموعة، وفي التاسعة مساءً على ملعب الريان يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الكندي، في مباراة تعد هي الأسهل حسابيًا للمنتخب البلجيكي الذي يرغب في تحقيق الفوز وفرض نفسه على حسابات التأهل على صدارة المجموعة، فيما يتشبث المنتخب الكندي بحظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية وخطف نقطة تعادل أو تفجير مفاجأة كبرى في البطولة بحصد الفوز من أجل تقديم أداء مشرف في مشاركتهم الأولى بالمونديال بعد غياب استمر 36 عامًا.