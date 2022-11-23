الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل المغرب.. زياش والنصيري وبوفال يقودون الهجوم أمام كرواتيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
ads

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره كرواتيا ظهر اليوم الأربعاء في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

ويقود هجوم أسود أطلس في لقاء اليوم حكيم زياش ويجاوره يوسف النصيري وسفيان بوفال، بينما يبدأ ياسين بونو في حراسة المرمى.

تشكيل المغرب.. زياش والنصيري وبوفال يقودون الهجوم أمام كرواتيا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، سليم أملاح

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال

 

ويتحفز المنتخب المغربي بالفوز المفاجئ الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل فرض نفسه ضمن حسابات التأهل للدور المقبل من البطولة.

ويأمل منتخب كرواتيا في حصد الفوز في مباراة اليوم من أجل العمل من البداية على التأهل للدور المقبل في البطولة والمنافسة على الصدارة مع المنتخب البلجيكي. وتضم المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي المغرب وكرواتيا، منتخبي بلجيكا وكندا.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي الكرة القدم، فيفا، إدارة المباراة للأرجنتيني فرناندو راباليني، ويعاونه مواطنوه خوان بابلو بيلاتي، ودييجو بونفا، وكيفن أورتيجا، حكمًا رابعًا.

فيما يتولى خوليو باسكونان مسئولية تقنية الفيديو، ويعاونه ليودان جونزاليس، بينما يقود نيكولا تاران، تقنية التسلل بغرفة الفيديو، ويعاونه باولو فاليري.

وفي نفس المجموعة، وفي التاسعة مساءً على ملعب الريان يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الكندي، في مباراة تعد هي الأسهل حسابيًا للمنتخب البلجيكي الذي يرغب في تحقيق الفوز وفرض نفسه على حسابات التأهل على صدارة المجموعة، فيما يتشبث المنتخب الكندي بحظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية وخطف نقطة تعادل أو تفجير مفاجأة كبرى في البطولة بحصد الفوز من أجل تقديم أداء مشرف في مشاركتهم الأولى بالمونديال بعد غياب استمر 36 عامًا.

المغرب تشكيل المغرب زياش النصيري بوفال كرواتيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تشييع جنازة عامل لقى مصرعه أثناء تأدية عملة فى فرم النفايات بكفر البتانون

التعليم العالي تشارك في عدة مسابقات تكنولوجية بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

نقل 12 حالة إثر عطل مفاجئ للكهرباء بمستشفى بنها التعليمي.. ولا وفيات

الحكومة تنفى توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر

وكيل التعليم يتابع سير العملية التعليمية بالفرافرة

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يحقق معدل نمو 44% عن العام الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22

مقتل إسرائيلى وإصابة 14 آخرين فى انفجارين قرب محطة حافلات

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بمدينة القدس بعد انفجارين متتاليين