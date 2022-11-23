الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يبحث مع سفير سنغافورة التعاون فى مجالات الإنتاج الدوائى

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، سفير دولة سنغافورة لدى مصر دومينيك جوه، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وسنغافورة في المجال الصحي، كما تم بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال تدريب الكوارد البشرية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح "عبدالغفار"، أن الجانبين ناقشا فرص إجراء الزيارات بين المسئولين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات بين الـدولتين في مجال نظم إدارة المستشفيات، والرعاية الصحية الأساسية،  والخدمات الوقائية.

ولفت، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الوزير بحث مع الجانب السنغافوري سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب كوادر هيئة التمريض لاسيما في تخصصات "العناية المركـزة، إدارة خـدمات التمريض، الطـوارئ، حـديثي الولادة، التعليم والتدريب، تمريض صحة الأسرة".

ونوه بأن الجانبين ناقشا أيضًا التعاون في مجـالات الإنتاج الدوائي ورقابـة الجـودة عـلى الأدويـة والطعوم والأمصـال، والمستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى بحث آليات تشجيع السياحة العلاجية والاستشفائية بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون ومشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية. 

وزارة الصحة والسكان سفير دولة سنغافورة العاصمة الإدارية

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