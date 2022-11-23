موعد مباراة أوروجواى مع كوريا الجنوبية فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب أوروجواي لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، فى افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022، التى تستضيفها قطر حاليا.

وتضم المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم كل من أوروجواى وكوريا الجنوبية والبرتغال وغانا.

ويسعى المنتخب الأوروجواياني للظهور بمستو مميز خلال مونديال 2022، لا سيما أن هذه النسخة ستكون الأخيرة للثنائي لويس سواريز وإدينسون كافاني، اللذين يأملان في ختام مسيرتهما بأفضل طريقة ممكنة.

وتعد هذه النسخة من كأس العالم هى المشاركة الرابعة للاعب لويس سواريز، بعدما شارك فى 3 نسخ سابقة من كأس العالم، أولاها في 2010 عندما وصل إلى الدور نصف النهائي مع بلاده قبل الخسارة أمام هولندا، ومن ثم اللعب على المركز الثالث الذي خسره لحساب ألمانيا، ونفس الأمر ينطبق على كافاني الذي تمكن من تسجيل 5 أهداف لمنتخب بلاده فى النهائيات.

في حين تسعى كوريا الجنوبية هى الأخرى لاستعادة أمجاد الماضي، عندما وصلت إلى الدور نصف النهائي عام 2002، لكن مهمة المنتخب الآسيوي لن تكون سهلة هذه المرة، فهو يصطدم بمنتخبين قويين في هذه المجموعة، وهما أوروجواي والبرتغال، بالإضافة لمنتخب غانا الذى يطمح هو الآخر فى تخطى هذا الدور على الأقل.

موعد مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

تجرى مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022، فى الثالثة عصر غد الخميس 23 نوفمبر، بتوقيت القاهرة، على ملعب المدينة التعليمية، وستكون هي المواجهة الرابعة عشرة ضمن منافسات كأس العالم 2022، والثانية التي يحتضنها هذا الملعب، بعدما أقيمت عليه مباراة الدنمارك وتونس أمس الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

من المقرر أن تُنقل مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات مونديال قطر في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق سوار الذهب.

كما ستنقل المباراة على قناة الكأس إكسترا 1 إتش دي، بصوت المعلق سمير المعيرفي، وعلى قناة الكأس إكسترا 2 إتش دي بصوت المعلق سمير اليعقوبي.